- Facebook nu va mai permite preinstalarea aplicațiilor sale pe telefoanele Huawei, scrie Reuters. Facebook, WhatsApp și Instagram sunt preinstalate pe telefoanele Huawei ca parte a unor înțelegeri, dar se pare ca în curând, cei care vor dori aceste aplicații vor trebui sa le descarce…

- LIM | Less is More, platforma europeana de dezvoltare a filmelor cu buget limitat, organizata prin susținerea Creative Europe – Programul MEDIA al Uniunii Europene, va ajunge, pentru a treia oara consecutiv, la Cluj-Napoca, in cadrul ediției cu numarul 18 a Festivalului Internațional de Film Transilvania…

- Acesta considera ca „Teodorovici si Dancila, care sunt bine mersi astazi, au aruncat economia in haos prin OUG 114”. „Au taxat toate sectoarele din economie si au crescut profiturile companiilor rusesti din sistemul bancar si energie. Dancila, Teodorovici, Budai si conducerea ASF sunt responsabili pentru…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Meteorologii au actualizat prognoza pentru urmatoarele șapte zile. Va fi foarte cald și în continuare. Pe parcursul urmatoarelor zile, valorile termice maxime vor oscila între 28 și 30 de grade. Totodata, de mâine revine instabilitatea atmosferica.…

- DiscoverEU este o inițiativa a Uniunii Europene care iți da posibilitatea de a calatori prin Europa utilizand ca mijloc principal de transport trenul (exista și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau in zone indepartate). Uniunea Europeana iți acorda…

- "Twitter este pentru mine mijlocul de a-mi transmite mesajul cand media sunt corupte, iar ele sunt corupte", a spus presedintele american din gradina Casei Albe, inainte de a se deplasa in Ohio. "Media noastre sunt atat de necinstite, cele mai multe dintre ele", a mai spus presedintele…

- Deși pastreaza cu sfințenie obiceiuri de mii de ani, Biserica intra incet in era digitala. Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului are deja o pagina oficiala de Facebook, dar de azi este prezenta și pe Instagram și Twitter, doua rețele tot mai agreate de tanara generație. „Cu binecuvantarea…