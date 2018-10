Stiri pe aceeasi tema

- Tricolorii lui Cosmin Contra au avut doi adversari pe National Arena. Pe langa Serbia, gazonul le-a dat mari batai de cap jucatorilor romani. Laudat de toata lumea la inceputul partidei, potrivit fotbalistilor nostri, terenul a fost cel mai prost pe care au jucat pana acum.

- Tricolorii lui Contra au spectatori de marca in lojele stadionului National Arena. Nu mai putin de 15 cluburi importante din Europa au venit sa ii vada pe jucatorii romani in meciul de astazi cu nationala Serbiei in Liga Natiunilor.

- Nationala Romaniei intalneste Serbia, duminica, pe Arena Nationala, de la ora 16.00, in grupa 4 a Ligii Natiunilor. Pentru a permite accesul publicului la stadion, Brigada Rutiera va impune restrictii de trafic pe mai multe artere, incepand cu ora 12.30.

- Nationala Romaniei intalneste Serbia, duminica, pe Arena Nationala, de la ora 16.00, in grupa 4 a Ligii Natiunilor. Pentru a permite accesul publicului la stadion, Brigada Rutiera va impune restrictii de trafic pe mai multe artere, incepand cu ora 12.30, potrivit news.ro.Meciul de fotbal dintre…

- Alexandru Chipciu (29 de ani) și Paul Anton (27 de ani), doi dintre titularii naționalei cu Lituania, vor lipsi la meciul de pe 14 octombrie cu Serbia, de pe Arena Naționala, de la ora 16:00. Cei doi au primit cate un cartonaș galben in jocul de astazi cu Lituania și au ajuns la doua avertismente in…

- Gabi Tamas, fundasul celor de la Hapoel Haifa, a fost convocat pentru "dubla" nationalei cu Lituania si Serbia din Liga Natiunilor, el revenind printre "tricolori" dupa o pauza de trei ani. Jucatorul de 34 de ani evoluase ultima data pentru Romania in 2015 inntr-un meci din...

- Incepand de luni, 17 septembrie, suporterii echipei naționale iși pot procura bilete pentru meciul Romania - Serbia, programat pe 14 octombrie, de la ora 16:00, pe Arena Naționala din București. Biletele sunt disponibile și online, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile variaza intre 25…

- Dupa infrangerea din Liga Europa, capitanul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, le-a cerut iertare fanilor.Infrangerea cu 2-0 s-a soldat cu demiterea antrenorului Pavel Hapal. Acesta fusese numit in martie, in locul italianului Andrea Stramaccioni, de asemenea demis din cauza rezultatelor…