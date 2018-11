Stiri pe aceeasi tema

- Eleva de liceu din Hunedoara, spitalizata dupa ce a fost batuta de fratele unei colege – O eleva in varsta de 16 ani, de la Colegiul Național I. C. Bratianu, din orașul Hațeg, județul Hunedoara, a ajuns la spital dupa ce ar fi fost batuta de fratele unei colege de clasa, in urma unui conflict […] The…

- Familia si prietenii lui Catalin Manolescu sunt in stare de șoc, dupa moartea tanarului de 24 de ani, din Rovinari. Acesta și-a pierdut viața, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost spulberat intr-un accident, pe un drum din Anglia. Acesta era pasager in mașina condusa de un prieten…

- Totul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Martir Petru Domașneanu din Timișoara. Tanarul de 20 de ani locuiește acolo intr-un apartament, la etajul patru al unui bloc. A cazut de la etaj, insa a supraviețuit caderii, iar mai apoi a urcat pe picioarele lui pana…

- Soțul unei judecatoare din Alba ar fi suspect intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Iași, avand ca obiect evaziunea și spalarea de bani, cu un prejudiciu imens, estimat de procurori la aproximativ 18 milioane de lei. In dosar au fost reținuți pentru o perioada de 24 de…

- Un barbat de 45 de ani din Dragoiesti, care se ocupa cu schimbul de valuta, a fost retinut ieri dupa-amiaza dupa ce si-a impuscat fratele, in plina strada, cu un pistol cu bile de cauciuc. Conflictul a avut loc in jurul orei 11.00, in fata sucursalei BRD de pe strada Curtea Domneasca, din centrul ...

- Cazul baschetbaliștilor Darrel Bowie și Joseph McClain, raniți intr-un club din Braila in noaptea de sambata spre duminica, ascunde povești neștiute in spatele principalului suspect și al acțiunii din weekend GSP.ro a aflat detalii neștiute pana astazi de la intervenția Poliției Braila din weekend,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, dupa ce a participat la sedinta plenului CSM, ca este greu de crezut ca va fi vazut, pe viitor, "facand acte notariale". Ministrul Toader a spus ca fiul sau nu este notar. "Fiul meu nu este notar. Este repartizat intr-o localitate din Iasi, dar de la…