Stiri pe aceeasi tema

- Alina, mama baiețelului de 3 ani care a fost impușcat in cap de tatal lui, a ajuns duminica la morga din Pitești. Ingenuncheata de durere, Alina a venit pentru a ridica trupul neinsuflețit al micuțului și a-l duce acasa. Tanara de 29 de ani a venit insotita de mai multi prieteni si s-a intersectat cu…

- Principala ipoteza in cazul politistului de la BCCO Pitesti, gasit mort in casa, sambata, alaturi de fiul lui de trei ani si jumatate, amandoi impuscati in cap, este ca Marius Frantescu si-ar fi ucis copilul, apoi s-ar fi sinucis

- Principala ipoteza in cazul politistului de la BCCO Pitesti, gasit mort in casa, sambata, alaturi de fiul lui de trei ani si jumatate, amandoi impuscati in cap, este ca Marius Frantescu si-ar fi ucis copilul, apoi s-ar fi sinucis

- Noi detalii ingrozitoare ies la iveala in cazul polițistului din Pitești care și-a omorat copilul, iar apoi s-a sinucis. Se pare ca Marius Frantescu, cel care si-a omorat copilul de doar 3 ani si 4 luni, a lasat mai multe bilete de adio, nu doar unul. „Si-a justificat oarecum gestul de a se sinucide…

- Un politist de la Crima Organizata din Pitesti si-ar fi ucis fiul de trei anisori, apoi s-a sinucis. Este vorba de Marius Frantescu, potrivit observator.tv, un barbat in varsta de 29 de ani.

- S-au aflat noi detalii cutremuratoare in cazul polițistului din Pitești care și-a ucis propriul copil și, ulterior, și-a pus capat zileleor. Surse din cadrul anchetatorilor susțin ca barbatul, care lucra la Crima Organizata, a fost testat psihologic in ianuarie si declarat apt. Citește și: Cutremurator!…

- Un politist de la Crima Organizata din Pitesti si-ar fi ucis fiul de trei anisori, apoi s-a sinucis. Este vorba de Marius Frantescu, potrivit observator.tv, un barbat in varsta de 29 de ani.

- Noi informații ies la iveala in cazul polițistului din Pitești care și-a omrat copilul de 3 ani, apoi s-a sinucis. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca polițistul se numește Marius Franțescu și activeaza in cadrul BCCO. Potrivit presei locale , polițistul Marius Franțescu era fiul consilierului…