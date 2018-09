Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ropotan (32 de ani) s-a intors in Liga 1 și a semnat cu Concordia Chiajna și se intoarce in campionatul Romaniei dupa doi ani, ultima oara evoluand pentru Pandurii. Mijlocașul a fost crescut de Dinamo echipa pentru care a jucat intre 2004 și 2009 apoi a plecat la Dinamo Moscova. De-a lungul carierei…

- Sotia jucatorului Andres Guardado a postat pe pagina sa de Instagram un filmulet emotionant cu baietelul lor si Messi. Mijlocasul de 31 de ani l-a asteptat in fata vestiarului pe argentinian, iar cand vedeta Barcelonei a iesit, copilul lui a sarit in bratele lui Messi.

- Thiago Alcantara do Nascimento, mijlocasul lui Bayern Munchen in varsta de 27 de ani, isi doreste sa se intoarca la FC Barcelona dupa cinci sezoane petrecute in Bundesliga. Mijlocasul este de parere ca desi gigantii din La Liga au obtinut semnatura lui Arthur (21 de ani),...

- Cadoul special primit de Andra de la unul dintre fani. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare ținand in mana un buchet facut din dulciuri. „Am primit un buchet de flori pe care o sa-l mananc, impreuna cu trupa mea”, a spus Andra, pe filmarea postata pe contul ei de Instagram.…

- Instagram a devenit, de departe, cea mai importanta retea de socializare unde celebritatile isi posteaza cele mai noi fotografii. Si, asa cum era de asteptat, si fanii vedetelor folosesc aceeasi aplicatie pentru a-si urmari favoritii. Astfel, pe langa faptul ca au zeci sau chiar sute de milioane de…

- Capitanul nationalei de fotbal a Japoniei, Makoto Hasebe, si-a anuntat marti retragerea internationala, la scurt timp dupa anuntul similar facut de atacantul Keisuke Honda. "As dori sa-mi exprim recunostinta fata de coechipierii mei alaturi de care am jucat 12 ani si jumatate, incepand din 2006, dar…

- Baschetbalistul Le Bron James, unul dintre cei mai valorosi din istorie, a spus "adio" echipei Cleveland Cavaliers pentru a semna un contract pe patru ani cu Los Angeles Lakers, in valoare de 154 de milioane de dolari. In varsta de 33 de ani, LeBron James a devenit jucator liber la 1 iulie si si-a anuntat…