FOTO: Soț și soție, răniți în accident la Ciuperceni!

Un sofer in varsta de 45 de ani si soția acestuia, din Targu-Jiu, au fost raniți, miercuri, intr-un accident rutier produs la Ciuperceni. Masina in care se aflau cei doi ar fi lovit un parapet, dupa care s-a oprit intr-un copac. Polițistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. „Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului și au constatat ca un barbat de 45 de ani, din Targu-Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 673 A, pe raza localitații, din direcția Matasari catre Targu-Jiu, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat in coliziune… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

