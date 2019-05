FOTO Sorina Pintea, revoltata de conditiile de la Spitalul de Urgenta Cluj-Napoca. Neregulile constatate, taxate in spatiul public: "Am propus masuri, nu ati facut nimic"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat duminica, dupa ce a efectuat o vizita inopinata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, in Unitatea de Primiri Urgente si Sectia de ortopedie, ca pacientii vad o imagine dezolanta cand intra in aceasta unitate medicala, cu „lipsa de organizare…

- De aceasta data, Sorina Pintea a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) din Cluj, prilej cu care a constatat o serie de noi nereguli. In ultimele zile ale vacanției de Paște și 1 Mai, ministrul Sorina Pintea a reluat seria vizitelor inopinate pe care le efectueaza in spitalele din țara,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a dispus masuri imediate, dupa ce duminica noaptea, a facut un control inopinat la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța. „Dezastru, mizerie, debandada!”, a spus Pintea dupa ce a vazut Neurologia. Sorina Pintea a ajuns la Spitalul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a efectuat un control inopinant in Spitalul Judetean Constanta ieri noapte. La fata locului a gasit mai multe nereguli la sectia de Neurologie, unde a declarat ca e dezastru, dar si la triaj, unde oamenii stau ore intregi la UPU.Managerului spitalului, Catalin Grasa,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei"…

- Update :Ministrul a vizitat sectiile de neurologie, cardiologie si pediatrie din cadrul SCJU. Pintea a spus ca la Neurologie a gasit un adevarat dezastru.UPDATE:Directorul spitalului Catalin Grasa se afla in drum spre spital, acesta ne a declarat ca a fost anuntat de vizita ministrului de un angajat…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a cerut demiterea directorului de ingrijiri de la Clinica de Hematologie din Craiova și a dat un termen de o luna pentru remedierea problemelor constatate de inspectorii sanitari in urma controlului, a anunțat, joi, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, referitor la cazul italianului care a operat in clinici private deși avea doar 8 clase, ca existau sesizari in ceea ce-l privește din noiembrie și ca acum sunt verificate toate parafele eliberate de Direcția de Sanatate Publica in 2018."Instituțiile…