Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma, dupa o vizita neanuntata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, ca imaginea pe care pacientii o vad cand intra in acest spital este "dezolanta", mentionand "lipsa de organizare" si "mizeria" din curtea spitalului. Totodata, Pintea spune ca SCJU Cluj are nevoie de o ambulanta proprie intrucat are un sistem pavilionar, iar multi pacienti asteapta la UPU ca o ambulanta de la serviciul judetean sa fie disponibila pentru a fi transferati in sectiile unde sa fie supusi investigatiilor.

Sorina Pintea arata, duminica, intr-o postare pe Facebook,…