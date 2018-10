Stiri pe aceeasi tema

- „Cat poți sa incasezi și totuși sa mergi mai departe?, ma intreaba ei”. „Lupt pana la capat, le-am raspuns”. Acesta este mesajul care insoțește o fotografie cu un boxeur cu fața plina de sanga, postata de Darius Valcov, pe Instagram, direct din ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Hashtag-ul…

- Inaintea turneului din China de la Wuhan care incepe pe 23 septembrie, Halep se relaxeaza intr-o vacanța intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Numarul 1 WTA și-a delectat fanii pe Twitter cu o imagine – ghicitoare. Ea i-a rugat nu doar pe admiratori, dar și pe jucatorii de tenis Borna…

- Marius Copil, antrenament cu Gael Monfils. Romanul și francezul pregatesc US Open. Vezi galeria foto + 2 + 2 Luni seara, aradeanul aflat pe locul 82 ATP a postat pe contul sau de Instagram fotografii alaturi de francezul Monfils (31 de ani, locul 38 ATP). ”An idol , a friend , a brother to me @iamgaelmonfils…

- O cheama Philine Roepstorff, este un model danez foarte apreciat și, de cateva saptamani, noua iubita a atacantului Nicklas Bendtner (30 de ani). Bruneta de 1,79 metri inalțime are masuri 82-63-91 și 260.000 de followers pe Instagram, unde deunazi a postat o fotografie in care apare alaturi de jucatorul…

- Liviu Varciu și fosta iubita continua tachinarile in mediul virtual. Artistul a postat pe contul de socializare o fotografie cu fetița lor, iar Anda Calin nu s-a abținut și a lasat un comentariu amuzant. Liviu Varciu a precizat ca nu seamana cu el, in ideea ca lui nu i-a placut sa fie prea studios.…