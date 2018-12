Stiri pe aceeasi tema

- Dupa FCSB - Viitorul 2-0, Cornel Dinu l-a atacat din nou pe Nicolae Dica și a ironizat situația de la formația roș-albastra, spunand ca Gigi Becali face echipa de start. "El face parte din categoria celor care antreneaza. Ati vazut cum explica. De fapt, doar intamplarea si comanda de la slujbasul religiei…

- ACS Poli a debutat cu o victorie clara in fața Constanței, in prima etapa a returului Ligii a II-a. Motiv pentru primarul Nicolae Robu sa exulte pe Facebook și sa faca noi promisiuni pentru „noua noua Poli”, fosta Cea Mai Poli Dintre Toate Poli… Dupa ce in tur a avut o singura victorie, in fața ...…

- Astazi, la GSP LIVE, Costin Ștucan l-a avut alaturi pe Laurențiu Dinița. Fostul antrenor al echipei U19 a lui Dinamo a vorbi despre situația alb-roșilor din acest moment, dar și despre motivele pentru care a fost indepartat de la echipa de juniori pe care o conducea in Ștefan cel Mare, deși caștigase…

- Timisoara Saracens si-a indeplinit un prim obiectiv in Cupa Romaniei, si anume victoria in urma unui joc consistent impotriva Universitatii Cluj. Banatenii s-au impus cu 49-3 dupa un meci pe care l-au dominat cap-coada. The post Galop de sanatate. Timișoara Saracens a debutat cu dreptul in Cupa Romaniei…

- Dupa meciul caștigat de FCSB pe Arena Naționala in fața celor de la Astra Giurgiu, Gigi Becali a anunțat intariri pentru iarna. Nemulțumit de randamentul mijlocașilor centrali, in special al lui Zlatinski, omul de afaceri a anunțat ca are nevoie de un inlocuitor pentru bulgar. In plus, patronul de…

- Lorena Balaci a declarat duminica la Craiova ca tatal sau, Ilie Balaci, se temea de moarte si spunea ca va muri tanar. Ea le-a multumit paramedicilor care au incercat sa il salveze pe fostul fotbalist, informeaza News.ro.Citește și:Mesaj CUTREMURATOR al Nadiei Comaneci dupa moartea lui Ilie…

- Oana Roman e foc și para, dupa ce a descoperit un mesaj acid la adresa ei, venit din partea unui psiholog, pe care il admira. Dezamagita, vedeta și-a exprimat parerea in public, iar fanii au ințeles-o foarte bine și i-au lasat comentarii in care o susțin. Unii i-au recomandat sa dea report paginii de…

- Prima etapa din grupele Ligii Europa, desfașurata aseara, a oferit multe meciuri tari, goluri spectaculoase, show-uri pirotehnice, dar și o faza de tot rasul. Partida AEK Larnaca – FC Zurich s-a terminat cu victoria oaspeților cu scorul de 1-0. Unicul gol a fost marcar de kosovarul Benjamin Kololli,…