Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu si-a schimbat din nou look-ul. A ales, de data aceasta, blondul! Apoi, s-a grabit sa le arate fanilor rezultatul si a postat imagine pe pagina de socializare. Unii dintre fani insa, nu au fost prea incantati de schimbare. ”Ar fi aiurea sa iti spun ca imi placi blonda, doar sa scriu ceva.…

- Codin Maticiuc se pregatește de cel mai amplu și complex rol din viața sa. Iubita sa este insarcinata și in curand cel mai ravnit burlac al Capitalei va deveni tata pentru prima oara. Codin Maticiuc este recunoscut in lumea mondena ca un veritabil Don Juan și dintotdeauna i-a placut expunerea publica,…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a fost fotografiat la inceputul anului, alaturi de concubina sa, pe un aeroport din Republica Dominicana. Tabloidul Cancan prezinta imagini in care Oprisan apare pe aeroport, in preajma unor elicoptere pentru turism, alaturi de Larisa Maria Nadrag. Larisa Maria Nadrag,…

- Melania Trump a ales sa iși faca o schimbare de look, care nu o avantajeaza foarte tare. Prima Doamna a Americii a fost ironizata pe internet dupa ce s-a vopsit blond teschis, iar oamenii spun ca seamana cu soțul ei, Donald Trump. Melania și-a etalat noul look pentru prima data in cadrul unui interviu…

- La cei 81 de ani impliniți, actrița care a interpretat rolul maiorului Margaret Houlihan din serialul MASH a devenit celebra la Hollywood in anul 1969 cand și-a facut apariția in mai multe seriale tv.

- In urma cu aproximativ doua saptamani, intre Codin Maticiuc si Viorica de la Clejani a izbucnit un adevarat scandal, dupa ce "craiul de Dorobanti" a afirmat ca Margherita a exagerat cu operatiile estetice si ca in loc sa arate mai bine, e din ce in ce mai rau! Astazi, in platoul emisiunii "Rai Da Buni",…

- O padure din Munții Trascau, langa Aiud, declarata rezervatie naturala, surprinde prin peisajele spectaculoase si salbatice, mai ales in perioada toamnei. In zonele neumblate, fotografii surprind imagini care pot reprezenta oricand fundalul unui film de groaza. Rezervatia naturala Padurea Sloboda se…