FOTO Slovacia: Zeci de mii de persoane au protestata in toata tara, cerand alegeri anticipate: Coalitia de guvernare se agata de putere pentru a acoperi scandalurile privind coruptia

- ''Voi incredinta domnului Pellegrini formarea unui nou guvern dupa ce voi primi demisia guvernului actual al domnului Fico', a spus Kiska dupa o intalnire cu vicepremierul Peter Pellegrini.'Ieri (miercuri), partidele din coalitie m-au informat ca au sprijinul unei majoritati parlamentare…

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Seful executivului…

- #AllForJan. Ministrul de interne al Slovaciei, Robert Kalinak, a demisionat ca urmare a celor mai mari proteste de strada din Slovacia, provocate de moartea jurnalistului Jan Kuciak. Vineri, aproximativ 50.000 de oamnei au protestat pe strazi in Bratislava și au cerut prim-mistrului Robert Fico sa il…

- Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii. Zeci de mii de slovaci și-au zanganit cheile, gest nemaivazut de la Revoluția de catifea din 1989,…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Omorul fara precedent al unui tanar jurnalist din Slovacia a șocat opinia publica nu doar din Bratislava, dar din intreaga lume. La 3 zile de la oribila crima, mii de oameni au ieșit in centrul Bratislavei pentru a protesta impotriva acestei faradelegi. Un tanar moldovean, Bogdan Diaconu, aflat in Bratislava…

- Thomas Oppermann, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, se asteapta ca membrii formatiunii de centru-stanga sa aprobe prelungirea coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, avertizand ca un vot negativ ar genera alegeri anticipate.

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a lui Kuciak, au anuntat ca se retrag din functii pe durata anchetei asasinatului. Viliam Jasan, secretar al consiliului de securitate nationala, si Maria Troskova, asistenta a prim-ministrului, au negat orice legatura cu uciderea lui Kuciak.…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa în valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters. Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera.

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Dorin Chirtoaca a anunțat, vineri, ca renunța la funcția de primar general al municipiului Chișinau din Republica Moldova. Gestul lui, anunțat in cadrul unei conferințe de presa, este unul disperat, realizat in semn de protest. Politicianul cere organizarea de alegeri anticipate, conform presei locale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose."Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...) Dupa…

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic.

- Uniunea Salvati Romania cere alegeri anticipate, dupa ce PSD si-a trantit doua guverne in sapte luni. Presedintele USR Gorj, Radu Miruta, a spus ca partidul este pregatit de anticipate, chiar daca nu este foarte bine structurat &ici...

- Odata ce seful statului a decis sa cheme reprezentantii partidelor parlamentare la consultari pentru desemnarea premierului si inainte ca delegatia PNL-ului sa ajunga sa discute cu Klaus Iohannis, miercuri de la ora 13, liberalii au intrat in sedinta, pentru a hotari ce pasi vor face. “Am decis ca mandatul…

- Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, in masura in care este posibil constitutional, iar, in cazul in care acest lucru nu este posibil, sa nu refuze raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern fara PSD, a declarat,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, dupa propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier PSD, ca raspunderea pentru guvernarea catastrofala este exclusiva a PSD și cere alegeri anticipate.

- Liberalii nu pierd nicio ocazie si ies din nou la atac! Fostul sef al partidului, Alina Gorghiu, critica in termeni duri noua criza prin care trec social-democratii, pe care ii acuza ca nu se ocupa de programul de guvernare, ci de "agenda personala a sefului". Gorghiu vine insa si cu o solutie pentru…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca se poate ajunge la alegeri anticipate in contextul crizei dintre conducerea PSD și premierul Mihai Tudose. „Situatia politica de astazi, in schimb, ma face sa cred ca se poate ajunge la alegeri anticipate, pentru ca este foarte greu sa formezi un guvern omogen,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD creeaza o criza politica si ca in aceasta situatie este posibil sa se ajunga la alegeri anticipate. "Este a treia oara intr-un an de guvernare cand PSD creeaza o criza politica grava. Dupa criza Ordonantei 13, dupa demiterea Guvernului…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile demografice…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…