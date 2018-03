Stiri pe aceeasi tema

- Nikoleta Lozanova, un model celebru din Bulgaria, iși surprinde in permanența publicul. Tanara in varsta de 30 de ani afișeaza pozitii si locuri care incanta privirea tuturor internauților.

- DNA verifica achizitii facute de Politia Locala a municipiului Bucuresti, precum si examenul pentru ocuparea functiei de director executiv in cadrul Directiei de Siguranta si Ordine Publica, potrivit unui document prezentat luni de consilierul general PNL Ciprian...

- Dupa ce spaniolii au scris ca Neymar regreta transferul la PSG, realizat in vara, și ca ar vrea sa revina la Barcelona, qatarienii au reacționat imediat. Mundo Deportivo scrie ca Tamim bim Hamad Al Thani, emirul Qatarului, a reacționat imediat și i-a transmis un mesaj categoric lui Nasser Al Khelaifi,…

- Brigitte Sfat l-a vazut deja la bratul altei femei, insa Ilie Nastase nu a vrut sa ii spuna cine e. Brigitte Sfat, o noua acuza la adresa lui Ilie Nastase. "M-am umplut de herpes pe..." "Sunt in divort. Muncesc foarte mult ca sa uit. Eu incerc sa construies o temelie pentru viata care…

- Mihaela Radulescu a postat recent pe Instagram o noua fotografie care o prezinta pe vedeta intr-un costum negru. Pe langa fotografie, diva a scris si un indemn adresat fanilor ei care o urmaresc pe reteaua sociala.

- In urma cu sute de ani, manastirile ortodoxe din Rusia erau celebre si cautate nu doar pentru rugaciune, ci si pentru leacurile pe care calugarii le aveau pentru diverse boli si suferinte.

- Reacție in premiera pentru juratul ”iUmor” care unora dintre concurenți le da emoții. Duminica seara, de la ora 20.00, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al cincilea sezon, un concurent va reuși sa il faca pe Cheloo sa rada cu lacrimi!

- Una dintre cele mai cunoscute voci care lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati a reactionat dupa incidentul din fata Primariei Lugoj care i-a avut in prim plan pe un politist si o persoana cu handicap. Presedinta Asociatiei Handicapatilor Fizic Lugoj, Dorina Vargatu, a reactionat pe o retea…

- Mihai Morar este foarte fericit ca parinte, mai ales ca are langa el doua fete minunate. Admiratorii prezentatorului emisiunii "Rai da' Buni" l-au felicitat pe acesta pentru ca este un tata model.

- FCSB VS. LAZIO // FCSB spera sa obtina un rezultat favorabil, în aceasta seara, pe Arena Nationala. Fotbalistii lui Dica joaca, de la ora 22 si 5 minute, împotriva echipei Lazio Roma, în 16-imile Europa League. FCSB VS.

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii ei ca se drogheaza si ca acesta ar fi motivul pentru care ea e atat de slaba. Admiratorii ei mai spun ca modelul e prea slab chiar si pentru industria modelling-ului.

- Valentine's Day a devenit populara in randul tinerilor din intreaga lume, multi dintre acestia obisnuind sa ofere cadouri partenerilor pentru a-si celebra iubirea, insa a aparut si prima tara care a interzis prin lege aceasta sarbatoare.

- O petitie online publicata la inceputul lunii februarie a adunat intr-o saptamana peste 4.500 de semnaturi virtuale. Initiativa este asumata de Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) si este intitulata „Spune nu privatizarii apelor minerale ale Romaniei”.

- Nominalizatii la Oscar s-au adunat la traditionalul Oscar Luncheon. Iata cum au pozat! Mai avem mai putin de o luna pana cand vom afla cine a castigat statuetele Oscar in acest an. Ceremonia urmeaza sa aiba loc in seara de 4 martie. Ieri a avut loc traditionalul eveniment Oscar Luncheon, la care au…

- O dieta bazata pe varza murata afirma ca te poate ajuta sa pierzi pâna la 2,7 kilograme în cele 4 zile, timp în care vei realiza care sunt beneficiile acestui tip de varza pentru sanatatea ta.

- Luana si Cabral Ibacka au toate motivele sa fie mandri de fiica lor. Inoke are acum 15 ani si s-a transformat intr-o frumoasa domnisoara. Fiica lui Cabral din prima casatorie este in primul an de liceu, iar la inceputul acestui an s-a bucurat de o vacanta de vis in Dubai.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut anuntul neasteptat! Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Un tanar de 22 de ani a fost injunghiat mortal intr-o statie de metrou.Andy Brigite si-a dat ultima suflare chiar in statia de metrou Chatelet-Les Halles RER din Paris, dupa ce a fost injunghiat mortal de catre un barbat, scrie antena3.ro.

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Jurnalistul Victor Ciutacu il critica dur pe Mihai Tudose și este de parere ca refuzul acestuia de a-l demite pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, din ordinul ministrului de Interne da startul insubordonarii funcționarilor.

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Polițiștii locali au prins, ieri, in decurs de doar cateva ore, patru tineri care aveau asupra lor substanțe ilicite. Aceștia au fost ridicați de agenți și predați polițiștilor de la secțiile 3 și 4, care vor continua cercetarile in acest caz. „Polițiștii locali aflați in patrulare aseara, in jurul…

- Betty și Catalin Vișanescu, viitorul ei soț, au vorbit in cadrul emisiunii "Star Matinal" despre planurile lor de nunta. Artista a dezvaluit data nunții, cum va arata rochia și ce rol va avea tatal ei in marea zi.

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- In luna februarie, au aparut zvonuri conform carora Laura Cosoi ar fi pierdut o sarcina. Vedeta ar fi ajuns de urgenta la spital, unde medicii i-ar fi dat teribila veste, ca sarcina ei este una extrauterina si nu poate fi dusa cu bine pana la final. A

- “La data de 20 decembrie, în jurul orei 11:37, politistii Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 4 Politie, au fost sesizati de un cadru didactic despre faptul ca în unitatea de învatamânt unii elevi au asupra lor petarde. La fata locului, a fost identificat un elev…