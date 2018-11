Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a vorbit recent despre obiectivele sale pentru anul 2019, precizând ca își dorește sa câștige înca un titlu de Grand Slam.Numarul 1 mondiala a precizat ca anul viitor vrea sa cucereasca turneul de la Wimbledon.Românca a câștigat…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a fost desemnata de WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Simona a primit distincția astazi, intr-o ceremonie desfașurata la Singapore. In aceeași gala au fost stabilite și grupele pentru Turneul Campioanelor, de unde Halep lipsește din cauza unei accidentari (detali…

- Familia Regala a Marii Britanii a publicat portretele oficiale de la nunta Printesei Eugenie (28 de ani) cu Jack Brooksbank (32 de ani), care a avut loc sambata, la Capela St. George din Windsor.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez, scrie Mediafax.Inainte de a lua in mana racheta, liderul…

- Jucatoarea din Romania a punctat mai multe aspecte din viața ei intr-un interviu acordat lui Catalin Ștefanescu, ambasador al Mercedes in Romania. Conducand un Mercedes AMG GT R Coupe care costa in jur de 200.000 de mii de euro, model unic in Romania, Simona Halep a vorbit despre starea pe care o are…

- Fosta jucatoare americana de tenis, Chris Evert, a pariat pe Simona Halep pentru a câștiga turneul US Open, dar s-a înșelat. Românca a fost eliminata în 76 de minute, iar Evert a comentat rezultatul la postul american ESPN. ”A…

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, se casatoreste azi. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov, unde au fost invitati toti parlamentarii, presedintii de Consilii Judetene si primarii importanti ai PSD. Nas va fi Sorin Paul Stanescu, afacerist cu greutate in domeniul agricol si veterinar,…

