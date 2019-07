Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au publicat, duminica, pe contul oficial de Twitter, o fotografie cu Simona Halep, pasind spre Arena Centrala, locul finalei dintre Roger Federer (nr. 3 ATP) si Novak Djokovic (nr.1 ATP). In fotografia publicata de oficialii de la Wimbledon, Simona apare cu un…

- Simona Halep soseste in tara luni, la ora 17.00, si va fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda, a anuntat Ministerul Tineretului si Sportului.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Astazi, Simona Halep…

- Contul de Twitter al Wimbledon a transmis primul mesaj, sambata, dupa ce Simona Halep a devenit campioana turneului britanic, in 2019. Englezii au felicitat-o pe prima romanca care a reusit sa castige la All England Club.

- Simona Halep a vorbit in conferința de presa de dupa finala de la Wimbledon despre ce anume a ajutat-o sa caștige meciul impotriva Serenei Williams. Romanca le-a marturisit jurnaliștilor ca a avut emoții pentru meciul de astazi, dar ca a reușit sa treaca peste ele. Halep a mai spus ca și-a dorit enorm…

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, de opt ori campion la All England Club, il va intalni pe sarbul Novak Djokovic in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins, vineri, pe spaniolul Rafael Nadal, intr-un meci clasic al tenisuluio modern, cu 7-6 (7/3), 1-6,…

- Roger Federer (3 ATP) l-a invins pe Rafael Nadal (2 ATP), scor 7-6(3), 1-6, 6-3, 6-4, și va disputa finala de la Wimbledon 2019 impotriva lui Novak Djokovic (1 ATP). Elvețianul crede ca semifinala a fost decisa doar de cateva detalii. Finala masculina de la Wimbledon se joaca duminica, 14 iulie, de…

- Simona Halep și Serena Williams se vor duela in finala de la Wimbledon 2019. Ion Țiriac a analizat viitoarea lupta dintre cele doua, in ultimul act de la All England Club potrivit digisport.ro.”Chit ca babuta aia (n.r. referire la Serena) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara.…