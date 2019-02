Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este o femeie fericita și implinita. Ea s-a pozat recent alaturi de soțul sau intr-o ipostaza emoționanta, desprinsa parca dintr-un film de dragoste. Deși este extrem de discreta atunci cand vine vorba de viața ei personala, acum, Laura Cosoi le-a facut fanilor sai o bucurie. Blonda a postat…

- Momente delicate pentru Oana Roman! Vedeta a ajuns pe patul de spital, cu o masca de oxigen pe fața, iar soțul ei, Marius Elisei, ii este alaturi la fiecare pas. Oana Roman și-a ingrijorat fanii cu cele mai recente postari de pe rețelele de socializare. Atat vedeta, cat și soțul ei, au ajuns la spital.…

- Anca Turcasiu au plecat intr-o vacanta de vis in Costa Rica, iar gesturile tandre nu au lipsit! Au fugit de frigul din Romania si, ca doi adolescenti indragostiti, s-au bucurat unul de celalalt intr-un peisaj de poveste.

- Simona Gherghe și familia sa se afla in vacanța. Pana va reveni pe micile ecrane, vedeta se distreaza alaturi de familie intr-o stațiune de munte. Prezentatoarea de televiziune este mare pasionata de schi și a ales, și pentru aceasta vacanța de iarna, o stațiune de munte. Vedeta și familia sa se relaxeaza…

- Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Starul a scris pe internet ca el și soțul lui, artistul siriano-suedez Jwan Yosef, precum și fiii lui, Matteo si Valentino, sunt „complet indragostiți de ea”.

- Femeia din Vaslui care și-a ucis pruncul nou nascut și apoi a dat foc cadavrului a fost condamnata la 15 ani și 8 luni de inchisoare. Decizia judecatorilor Curții de Apel Iași este definitiva. Magistrații au menținut in apel hotararea primei instanțe, Tribunalul Iași, dar au modificat-o parțial. Mai…

- Simona Gherghe este o graviduța cu… pofte de shopping! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Vedeta Antenei 1 se menține in forma la mall. La randul sau, Razvan Sandulescu este un soț grijuliu și nu o lasa nicio clipa singura. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate,…

- Cea mai cea mai trupa de metal din Romania, Bucovina, va sustine pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din Bucuresti, traditionalul concert de sarbatori prin care vor lansa un nou material discografic intitulat Septentrion. Din cenusa formatiei Negura Bunget, membri ai mai multor componente ce au…