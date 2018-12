Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a impodobit bradul si il asteapta nerabdatoare pe Mos Craciun. Frumoasa actrita a nascut in urma cu mai bine de o saptamana, iar anul acesta este primul cand va astepta Sarbatorile in calitate de mama la puterea a doua.

- Un brad de Craciun a fost impodobit, sambata, la 3 metri sub apa, intr-un lac din localitatea Dalnic, judetul Covasna, de catre patru scafandri, care i-au pus bradului globuri si luminite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sarbatorile de iarna au intrat in linie dreapta. Parfumurile, hainele, accesoriile pentru sporturile de iarna si cartile sunt la mare cautare in aceasta perioada, iar cifrele pe noiembrie – decembrie 2017 arata cresteri la aceste categorii de...

- A fost o zi cu surprize in familia Simonei Gherghe! Ana Georgia a primit o multime de daruri din partea lui Mos Nicolae si s-a bucurat nespus atunci cand le-a vazut, incat nu stia pe ce sa puna mana mai intai.

- In imaginile pe care va invitam sa le urmariti in galera foto se poate vedea cum burtica Simonei Gherghe a inceput sa se vada. Cel mai bine, burtica Simonei Gherghe se vede in ziua in care frumoasa prezentatoare a imbracat o rochita ceva mai mulata, care ii scoate in evidenta formele de viitoare…

- Inca de la inceputul lui Noiembrie, oamenii incep sa isi faca planuri pentru vacanta de Craciun. Aranjamente, cadouri, delicii culinare si familie, toate incep sa se contureze din ce in ce mai bine in mintea fiecarui om, pe masura ce anul se apropie de final. De multe ori, toate aceste detalii devin…