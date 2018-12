Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a confirmat ca e insarcinata cu cel de-al doilea copil. Dupa o perioada in care s-a zvonit ca Simona Gherghe ar fi din nou gravida , prezentatoarea de televiziune a facut anunțul oficial. Vedeta de la Antena 1 a confirmat, pe contul sau de socializare, ca…

- Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, Simona Gherghe , și-a petrecut momente de vis alaturi de soțul ei și de fiica lor, Ana Georgia, iar fericirea se citește pe fețele lor. Cunoscuta prezentatoare a plecat la plimbare prin padure alaturi de cei doi și a profitat de ziua libera pentru cateva momente…

- Simona Gherghe a dezvaluit in ultimul numar din revista VIVA! ca a avut probleme de sanatate in timpul sarcinii. Medicii au suspectat-o pe vedeta de pancreatita, o boala grava care in trecut i-a adus mari probleme și lui Teo Trandafir. Simona a povestit cum a reușit sa treaca peste acel moment extrem…

- Prezentatoarea TV Simona Gherghe s-a casatorit in secret in cursul acestei veri cu Razvan Sandulescu. Cei doi au facut cununia civila in 2017, cand Simona era insarcinata in opt luni. Despre acele momente, vedeta a declarat pentru viva.ro: ”A fost foarte emotionant. Mai stateam amandoi si cu teama sa…

- Simona Gherghe s-a maritat in secret in luna iulie Simona Gherghe a implinit ieri 41 de ani, iar de cateva luni este fericita mama a unei fetite frumoase si sanatoase, dar si sotie cu acte “in regula”. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct s-a cununat civil cu alesul ei, Razvan Sandulescu, la inceputul…

- Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Anena 1, Simona Gherghe, implinește 41 de ani, miercuri, 31 octombrie. Cu aceasta ocazie, ea a postat o fotografie pe rețelele sociale alaturi de fetița sa, Ana Goergia. Imediat dupa ce a postat imaginea, fanii au felicitat-o și i-au transmis multe urari.…

- Noi detalii șocante ies la iveala despre crima care a ingrozit Braila, unde un fost polițist local a fost gasit tranșat. Anchetatorii nu i-au gasit deocamdata decat capul și picioarele, iar suspectul principal este soția acestuia, care a fost reținuta pentru 30 de zile. Totul a fost scos la iveala…