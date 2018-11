Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din Alba au continuat activitatile pentru cresterea sigurantei elevilor, cadrelor didactice si parintilor in zonele unitatilor de invatamant. De la inceputul anului scolar a fost asigurata prezenta politistilor in zonele aglomerate, adiacente scolilor si gradinitelor, au fost verificate…

- Pentru ca siguranța celor mici este o prioritate, in fiecare dimineața Poliția Locala dirijeaza traficul rutier in dreptul trecerilor de pietoni pe care traverseaza copiii in drumul lor spre școala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, 16 octombrie a.c., pe raza judetului, politistii rutieri si cei de ordine publica, au desfasurat actiuni pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta rutiera. Politistii rutieri au actionat pentru monitorizarea traficului rutier, dar si pentru…

- 242 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica. In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 35 de evenimente, dintre care 25 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si au…

- Dupa o bine-meritata vacanța, scoala si-a deschis portile, iar copiii au pasit din nou in clase cu emotii. Preocupati mereu de siguranta copiilor, de colaborarea școala – familie – poliție, ce presupune prevenirea delicventei juvenile si a victimizarii minorilor, politistii maramureseni au fost prezenti…

- Luni, 10 septembrie, peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar, anunta IPJ Maramures. Pentru ca noul an scolar sa inceapa in…

- Politistii maramureseni vor actiona suplimentar, in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din judet, pentru ca deschiderea noului an scolar sa se desfasoare in siguranta. Luni, 10 septembrie a.c., peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul…

- In cadrul unui raport privind infracțiunile comise in mediul școlar preuniversitar, in județul Arad, in anul școlar 2017-2018, Inspectoratul de Poliție Județean Arad prezinta situația forțelor de ordine care au patrulat in zonele instituțiilor de invațamant, dar și numarul de infracțiuni comise in școli…