- Peste 12.000 de persoane sunt asteptate sa participe la petrecerea de Revelion din Constanta. Zeci de politisti si jandarmi vor fi prezenti in Piata Ovidiu pentru asigurarea masurilor de ordine publica, in zona fiind instituite si restrictii de trafic.

- O camera pentru o noaptea de Revelion a ajuns la un preț exorbitant: 2.000 de euro! Turiștii au luat cu asalt hotelurile de la munte și nu s-au uitat la bani. O camera, o ultima camera disponibila la un hotel de patru stele din Poiana Brașov a ajuns sa coste cam cat salariul minim pe economie din Romania…

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Republica Moldova a plecat la o partida legala de vanatoare. Omul avea permis de port arma, totul era ok. Mai puțin vederea. El a impușcat un barbat in varsta de 69 de ani, din comuna Chircaiești. Drama a avut loc intr-o padure de la marginea localitații Plop-Știubei,…

- Petrecerea pentru Revelion 2019 se va desfasura si in acest an in Piata Ovidiu din Constanta.Evenimentul organizat de Sfinx Experience SRL va incepe la ora 19:00 va incepe si va dura pana la ora 01:00.In aceasta seara in Piata Ovidiu intampinam anul 2019 cu muzica live, dans, umor si un spectaculos…

- Fie ca mergem intr-un restaurant luxos, intr-un club cu prietenii sau intr-o cabana la munte, tinuta de Revelion este cu siguranta o preocupare. Vrem sa aratam bine si mai ales sa ne simtim bine in ea. Iar designerii si stilistii ne vin in ajutor: rochii de matase sau catifea pentru doamne si sacouri…

- Trecerea in noul an va fi marcata și in acest an de catre municipalitatea lugojeana printr-o petrecere publica in aer liber, care va avea loc pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor. Petrecerea de Revelion va incepe la ora 22:30 si se va prelungi pana la miezul noptii. Vor sustine concerte…

- Un pachet de Anul Nou la munte poate fi mai scump decat un sejur intr-o destinatie exotica asta pentru ca sumele pe care romanii le platesc pentru petrecerea dintre ani in renumitele stațiuni montane autohtone sunt, in general, cuprinse intre 1.000 si 2.000 de euro. Chiar si hotelurile de…

- Tariful mediu platit de romani pentru doua persoane este de 3.500 – 4.000 de lei, pentru 4 nopti de cazare. Aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana.