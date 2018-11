Will Byler și Bailee Ackerman și-au unit destinele, sambata, la ferma familiei din Texas. Cei doi studenți la Sam Houston State University s-au urcat a doua zi, alaturi de un pilot, intr-un elicopter. Prietenii și familia le-a facut cu mana cat timp ei s-au ridicat in aer in aparatul de zbor. Dupa o ora și jumatate, elicopterul in care se aflau cei doi tineri s-a prabușit . Nu se știe daca ei se indreptau spre luna de miere sau faceau un tur cu elicopterul, potrivit Daily Mail. Eric Smith, unul dintre invitații la nunta care avusese loc cu cateva ore inainte de tragedie, a anunțat tragedia pe…