Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat luni ca proiectul privind bugetul de stat pe 2019 este finalizat si ca Ministerul Finantelor il va face public cel tarziu miercuri dimineata. "Bugetul este finalizat si, probabil, cel tarziu miercuri dimineata, daca nu chiar maine…

- #10YearChallenge este noul trend care ți-a invadat probabil feedul de pe Instagram sau Facebook. Vedete din lumea intreaga sau oameni obișnuiți posteaza fotografii, de obicei doua, una langa cealalta, pentru a arata lumii cat de mult (sau deloc:)) s-au schimbat intr-un deceniu.

- PANICA printre PENSIONARI! Vezi ce se va intampla cu PENSIILE din luna IANUARIE Pe fondul zilelor libere de revelion, pensiile ar putea ajunge cu cateva zile mai tarziu la cei care le primesc prin intermediul Postei Romane. Vezi:Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada.…

- Simona Gherghe are o relatie foarte buna si apropiata cu multi dintre colegii sai, aceasta fiind apreciata pentru colegialitatea de care a dat mereu dovada. Chiar daca relatiile sunt speciale cu toti colegii, trebuie sa recunoastem ca cu unul dintre ei a legat o relatie ceva mai deosebita.

- FCSB e demolata, 4-2 in deplasarea de la Sepsi, si pierde puncte importante in cursa de urmarire a campioanei CFR Cluj. La capatul unei partide spectaculoase in care fotbalistii vicecampioanei au fost depasiti la fiecare capitol de catre adversari, antrenorul Nicolae Dica s-a...

- Josef Kappl, binecunoscutul muzician timișorean, care a creat printre altele si opera rock „Mesterul Manole” a anunțat ca, dupa cinci ani de „pauza“, timișorenii se vor putea delecta din nou cu o reprezentație a acestui proiect. „Meșterul Manole” se reintoarce la Timisoara in 10 decembrie, la Sala Capitol,…

- Retragerea banilor de la bacnomat implica mai multe riscuri. Infractorii va pot goli cardurile fara sa va dati seama. Pentru a nu cadea in plasa escrocilor, politistii va recomanda sa sineti cont de cateva sfaturi.

- "Va dati seama ca orice jucator isi doreste sa ajunga la nationala mare, dar deocamdata prefer sa vin sa joc aici, decat sa merg acolo si sa nu joc. Mereu este un lucru placut sa ma intorc la Under 21, este un test foarte important pentru noi ca sa ne dam seama de nivelul la care suntem acum si sper…