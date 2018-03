Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de soferi din Maine, SUA, a dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca 5 milioane de dolari drept despagubire, conform CNN.

- Fratele lui Zay Jones a fost cel care l-a impiedicat pe acesta sa sara de la etajul al 30-lea al cladirii din Los Angeles unde locuieste, insa sportivul tot a apucat sa sparga geamul, ranindu-se si manjind peretii de sange, dupa cum se vede in imagini. LAPD l-a retinut pe Zay Jones si l-a incarcerat…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și expedierea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-președintelui și ex-vicepreședintelui UNIBANK. Invinuiții au au admis și au eliberat unui agent economic rezident 4 credite, in valoare totala de 16 milioane de dolari SUA…

- Serbia negociaza un imprumut de 400 de milioane de dolari de la banca turceasca Exim Bank, cu care sa-si dezvolte infrastructura de care are nevoie pentru stimularea investitiilor si cresterea economiei, a declarat marti ministrul sarb al Comertului, Rasim Ljajic, transmite agerpres.

- Grupul KMG International (KMGI) a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia Navodari. Aceasta…

- Numarul romanilor cu averi de peste 5 milioane de dolari a crescut cu 13% anul trecut, la 3.720, de la 3.280 in 2016, iar al celor ce au active mai valoroase de 50 de milioane de dolari a crescut de la 210 la 240, cu 14%, arata datele companiei de consultanta imobiliara Knight Frank.

- Doua milioane de euro, bani confiscati de Agentia Bunurilor Indisponibilizate in urma proceselor de coruptie, au fost irositi de mai multe institutii din Romania. Sumele au ajuns in visteria ministerelor Sanatatii si Educatiei, dar nu au fost cheltuite pana la finalul anului, asa ca s-au intors la bugetul…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap, a iesit in public, Spiegel a primit un bonus de 637 mil. dolari la sfarsitul anului trecut, conform unui raport publicat joia trecuta. Pe langa acest premiu, Spiegel a mai primit mai mult de 1 mil. dolari in compensatii suplimentare pentru asigurari medicale…

- Daca te intrebai ce mai face rapperul cu succes fenomenal in anii ’90, vestile nu sunt prea bune… Vanilla, alaturi de Laura Acum in varsta de 50 de ani, Vanilla se afla intr-un divort urat de Laura Van Winkle, care sustine ca artistul a ascuns o parte din averea lui, pentru a nu fi nevoit sa o imparta…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie Politico conform News.ro . Desi nu a fost mentionata Rusia direct, planul americanilor…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates, 45 de ani, mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda…

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Hackerii au furat șase milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Producatorul de tevi industriale TMK-Artrom Slatina va lansa oficial in productie, vineri, un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, realizat in urma unei investitii de 36 milioane de dolari.

- Brandul Nokia a redevenit pe parcursul unui singur an unul dintre cele mai interesante de pe piata de smartphone-uri. HMD a oferit produse bine dotate la preturi competitive, insa numele Nokia nu pare sa fie atat de important atunci cand vine vorba despre alte categorii de produse, compania mama luand…

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- Deutsche Bank a acceptat sa plateasca peste 4,4 milioane de dolari in cadrul unei intelegeri, dupa ce compania a fost acuzata ca nu a supravegheat traderii care au indus in eroare clientii cu privire la preturile securitizarii ipotecare, potrivit Wall Street Journal. Autoritatea financiara…

- Un cetațean brazilian a fost condamnat la aproape trei ani de inchisoare de curtea districtuala din S.U.A., pentru conspirația de a spala bani din incasarile schemei piramidale TelexFree. Polițiștii americani au gasit aproape 20 de milioane de dolari cladiți intr-un pat, scrie Telegram Massachusetts.…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, potrivit Deutsche Welle.

- Ziua, britanicul Stephen Bliss, in varsta de 34 de ani, pare un simplu vanzator de burgeri la food truck-ul ambulant pe care il detine. Noaptea insa, acesta tranzactioneaza actiuni online in valoare de milioane de euro, chiar din locuinta sa din Redcar, U.K.

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Defense Logistics Agency (DLA), o agentie din cadrul Pentagonului, nu detine documente cu care sa arate cum a cheltuit sute de milioane de dolari, a stabilit un audit, relateaza BBC News potrivit News.ro . Firma Ernst and Young a descoperit ca agentia nu poate sa justifice contabil cheltuirea sumei…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Miliardarul american Bill Gates a finantat un laborator de cercetare care vrea sa creeze vaca perfecta, relateaza Le Figaro. Aceasta va putea produce la fel de mult lapte ca o vaca din Europa si va rezista la incalzirea globala, scrie Ziarul Financiar, potrivit rtv.net.

- O celebra pictura semnata de Picasso va fi expusa in mai multe tari inainte de a fi scoasa la licitatie. Lucrarea intitulata "Femeia cu bereta si rochie cadrilata" este evaluata la 50 de milioane de dolari.

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Un tânar în vârsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume dupa ce a câștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, în urma cu doua saptamâni. Independent a aflat cine este tânarul și cum intenționeaza sa-și…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Actrita Ellen Pompeo, vedeta serialului 'Grey's Anatomy', va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a continua inca doua sezoane, actrita subliniind ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood, relateaza AFP. Lansat in 2005,…

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- O persoana din Statele Unite a devenit peste noapte mai bogata cu … 570 de milioane de dolari. Acesta este premiul ciștigat in cadrul loteriei Powerball, la scurt timp dupa ce un alt premiu fabulos a fost revendicat tot in Statele Unite. Un Noroc a reușit sa ghiceasca toate numerele la loteria Powerball…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita. Fondurile blocate…

- Statele Unite vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru renovarea si construirea de structuri militare in Europa, care au ca scop descurajarea agresiunii rusești, informeaza Digi24.ro. Conform bugetului

- Vedeta americana Paris Hilton (36 de ani) s-a logodit cu actorul Chris Zylka (32 de ani), cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers“, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado.

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O sticla de votca foarte scumpa, estimata la peste un milion de dolari, a fost furata din capitala daneza, Copenhaga, a confirmat miercuri politia, citata de DPA. Sticla rara de votca Russo-Baltique valora 1,3 milioane de dolari, potrivit detinatorului sau, Brian Engberg, care poseda o…

- Angela Ahrendts in varsta de 57 de ani a incasat 24 de milioane de dolari (20 milioane de lire sterline) in 2017, potrivit declarațiilor companiei Apple. Asta inseamna aproape de doua ori mai mult decat CEO-ul Tim Cook, care a caștigat 12,8 milioane de dolari (9 milioane de lire). Cu toate acestea,…

- Mai sunt doar cateva ore pana cand poate fi incasata recompensa in valoare de 10 milioane de dolari promisa persoanei care va ajuta Muzeul Gardner din Boston sa recupereze mai multe picturi semnate de maestri olandezi si francezi, furate

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Bugetul ONU urmeaza sa scada cu peste 285 de milioane de dolari anul viitor, reprezentand o diminuare cu 5%, pe care Guvernul american a anuntat ca a negociat-o, relateaza The Associated Press.