- Diego Armando Maradona (58 de ani) este pe culmile gloriei in Mexic. A reușit sa ajunga cu formația Dorados in finala play-off-ului, iar la interviurile de la final a oferit un moment caracteristic. La finalul manșei retur cu Juarez, pierduta cu 0-1 (2-0 in tur), Maradona a fost intrebat daca nivelul…

- Curios sa afle ce sancțiune va incasa daca este depistat in timp ce conduce cu 190 kilometri pe ora și, in plus, mai este fara documente și sub inflența drogurilor, un tanar din județul Calarași a apelat la polițiști. Raspunsul l-a primit pe pagina de Facebook a MAI. „Buna ziua, cam la ce amenda ajung…

- Elena Ionescu a devenit mEmica unui bEie:el in urmE cu trei luni "i dupE un botez ca in pove"ti, urmeazE o nuntE ca la carte. Bruneta este pregEtitE sE imbrEce rochia de mireasE pentru prima oarE.

- Lumea a vazut-o la TV mereu zambitoare și stralucitoare, insa Adelina Pestrițu a marturisit ca au existat momente in care aceasta era doar o imagine, in viața ei intamplandu-se adevarate tragedii. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro , Adelina Pestrițu a vorbit despre perioada…

- Un chirurg pensionar din Ancona a pus la cale un plan incredibil pentru a nu plati pensia alimentara soției și copiilor. Acesta și-a vandut toate bunurile pe care le deținea unei ingrijitoare romance care se...

- Bianca Moccia a facut senzație pe scena X Factor, in ediția de marți seara, 16 octombrie. Are 15 ani, vine din Italiași vrea sa devina celebra peste tot in lume. Concurenta a reușit sa ii cucereasca definitiv pe cei patru jurați. A facut multe pe plan muzical pana la aceasta varsta, are chiar și un…

- Chelnerița Suzana Makuian care vine zi de zi la serviciu într-un restaurant din Sankt-Petersburg, Rusia, a decis sa delecteze clienții cu piesa ”I Have Nothing”, un hit al anilor 90 interpretat de Whitney Houston și care a fost coloana sonora a filmului Bodyguard-ul. Reacția…