- Deși ai putea crede ca Andra e iubita de toata lumea, iata ca lucrurile nu stau chiar așa. Artista a fost atacata chiar de o colega de breasla, care s-a suparat pentru ca Andra ar fi preluat o piesa, fara a știi cine ii este autorul.

- Britney Spears renunta la cariera pentru o perioada nedeterminata pentru a fi alaturi de tatal ei, aflat in convalescenta, dupa o afectiune grava, informeaza vineri Press Association. Celebra cantareata pop a spus ca doreste sa ii sprijine pe membrii familiei sale, intrucat si acestia au sprijinit-o…

- Dan Badea este mai fericit ca niciodata! Cea mai mare dorinta a lui a devenit... realitate! La inceputul lunii martie a anului viitor isi va putea strange-n brate primul lui copil. Potrivit informatiilor, Dan Badea si sotia lui, Madalina, vor avea un baietel.

- Fanii celebrei cantarețe Shakira sunt in stare de șoc! Dupa ce s-a zvonit ca ar avea mari probleme de sanatate și chiar in casnicie, acum a ieșit la iveala faptul ca artista ascunde un secret pe care nimeni nu l-ar fi banuit. Acum, Shakira risca sa ajunga la inchisoare. Motivul?

- De la fetița inocenta a trecut la o rebela care șoca cu aparițiile sale, dar dragostea a schimbat-o și in urma cu aproximativ doi ani, Miley Cyrus s-a impacat cu fostul logodnic, devenind femeie de cariera, uitand de extravaganțele sale. Dar, acum totul ia o intorsatura.

- Celebra cantareața de muzica populara, Maria Loga, a trecut printr-o drama cumplita. toata viața i-a fost urmarita de blesteme, cei doi soți au tradat-o pe rand și chiar i-au fost rapit fiicele.

- Celebra cantareața Shakira a plans in hohote la finalul ultimului concert din turneul ei mondial, „El Dorada World Tour“, care a avut loc in Bogota, capitala Columbiei, țara in care s-a nascut artista.

- Fost campion cu Unirea Urziceni, Dacian Varga se afla intr-o relație cu Maria Constantin, cantareața de muzica populara, anunța Antena Stars. Sursa citata susține ca cei doi s-au afișat pentru prima data la o nunta, unde s-au ținut de mana. Fosta soție a lui Marcel Toader nu s-a mai ascuns, chiar daca…