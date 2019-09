Stiri pe aceeasi tema

- Primele șapte luni ale anului 2019 au adus modificari economice serioase. Daca este sa analizam numarul de inmatriculari, trendul este ascendent, adica s-a inregistrat o creștere cu 38 la suta fața de anul 2018, fiind inființate 2.295 de firme,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Virusul West Nile face noi victime și in țara iar medicii de la infecțioase se așteapta la o creștere a numarului de cazuri. Riscul de imbolnavire severa și deces este mai mare pentru persoanele de peste 50 de ani sau cu deficiențe imune. Pana acum doi pacineți nu au mai putut fi salvați. Atenție: 1.…

- "Atentie la siguranta copiilor vostri! Tinerii prefera transportul de ocazie, sacrificand siguranta personala In fiecare zi, la orele amiezii, zona Garii din Iasi este frecventata de catre autostopisti. O mare parte dintre acestia sunt minori, fara sa fie insotiti de catre persoane adulte. Astazi, in…

- Intr-o postare pe Facebook, reprezentantii profesorilor ieseni din judet atrag atentia asupra starii proaste a infrastructurii din Romania. "«Podul» de la Crasna, Vaslui! Au trecut 30 de ani! Si ...nimic! Cati trebuie sa mai murim in accidente pentru a-i convinge sa faca ceva si in Moldova? «Moldova»-…

- Fondul Proprietatea avertizeaza asupra consecintelor deosebit de grave pentru profitabilitatea Hidroelectrica si performanta generala a companiei care vor rezulta direct din implementarea Ordinului ANRE nr. 10/2019 cu privire la metodologia de stabilire a preturilor si cantitatilor de energie electrica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea Europeana in doi ani. "In primele sase luni, Guvernul a imprumutat (...) aproape 10 miliarde…

- Nivelul de inteligența al copiilor poate fi afectat de mediul in care traiesc mamele lor, chiar inainte de a le da naștere, in timpul sarcinii, potrivit unui nou studiu, realizat in Statele Unite ale Americii.

- Deputatul PSD Silviu Macovei sustine ca social democratii risca sa uite de ce au pierdut alegerile pentru Parlamentul European si reaminteste ca partidul a avut „cele mai dezastruoase rezultate din istoria PSD”. Din punctul sau de vedere, miza congresului sta in „oameni noi, cu viziuni proaspete”.Unul…