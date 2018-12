Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a jucat cateva roluri mici in televiziune a fost aleasa sa o interpreteze pe Laverne DeFazio in sitcomul Laverne and Shirley. Un mare succes, serialul a rulat din 1976 pana in 1983, iar Marshall a primit trei nominalizari la Globul de Aur pentru interpretarea ei. Ulterior ea a devenit…

- Se spune cE dupE o despErtire femeile, in general, ixi fac o schimbare de look. IatE cE mai nou nu doar femeile fac asta, ci xi bErbatii. Victor Slav xi-a fEcut o schimbare destul de mare de look xi nu mai aratE axa cum il xtiai.

- Cand toatE lumea a"tepta cu nerEbdare ziua cand o va vedea pe Simona Gherghe mireasE, iatE cE a venit "i bomba: prezentatoarea a fEcut deja cununia religioasE, unindu-"i destinele cu REzvan SEndulescu "i in fa:a Domnului!

- Selena Gomez trece printr-o perioada mai dificila a vieții ei, fiind internata intr-o secție de psihiatrie, unde primește ajutor pentru depresia de care sufera. In acest context, cantareața a luat o pauza de la rețelele sociale, iar drept urmare, numarul ei de urmaritori pe Instagram a staționat. Ea…

- }ncE de cand a aflat cE este insErcinatE, Feli a fost extrem de grijulie cu ea, cu alimenta:ia, dar "i cu controalele regulate pe care le-a fEcut, pentru a se asigura cE totul este in ordine cu ~bebica din burticE.

- }n urmE cu doar cateva zile, Anca Serea a plecat in Istanbul alEturi de o prietenE, dar nici vorbE de Adi SinE. Vedeta a pozat dezbrEcatE in a"ternuturi, dis-de-diminea:E, insE nimeni nu a "tiut cine a fEcut fotografia.

- Gomez, in varsta de 26 de ani, a fost spitalizata prima data timp de cateva zile in ultima saptamana din septembrie la Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, deoarece era „nervoasa” si „deprimata” din cauza unui nivel alarmant de scazut al celulelor albe din sange. Ea a revenit la spital…

- Valentina Pelinel a facut deja proba coafurii pentru nunta cu Cristi Borcea, eveniment care va avea loc maine la Budapesta. Valentina Pelinel este in febra pregatirilor pentru nunta cu omul de afaceri Cristi Borcea. Cei doi se casatoresc religios duminica, 30 septembrie 2018, la Budapesta. Ca orice…