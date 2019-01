Stiri pe aceeasi tema

- Scene de coșmar, duminica seara, pe raza satului Capu Codrului, comuna Paltinoasa. Șeful de post din comuna, Vasile Grumazescu, care este și liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) a fost atacat de doi indivizi, tata și fiu, fiind lovit violent in zona capului, cu pumnii dar și…

- Oamenii legii au tras mai multe focuri de arma in caroseria si pneurile masinii cu care fugisera infractorii, dar acestia au reusit sa fuga cu un taxi, fiind blocati ulterior in trafic de mai multe masini ale Politiei.

- Seful de post din comuna Slatina Timis a fost sunat, miercuri seara, de catre un tanar de etnie roma care a reclamat ca tatal sau face scandal si ameninta ca ii omoara. Politistul s-a deplasat acasa la familia in cauza si dupa ce a discutat cu cei implicati in scandal a reusit sa-i potoleasca. Cand…

- Șeful de post din comuna Stalina Timiș a fost lovit, miercuri seara, cu un topor in cap de un barbat din sat. Polițistul a fost transportat de urgența la spital unde a fost supus unor intervenții chirurgicale. Polițistul a intervenit miercuri seara in gospodaria unei familii de romi din sat, dupa ce…

- Federatia Romana de Fotbal a lansat in aceasta toamna un nou proiect, in colaborare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Este vorba de Cupa Satelor, o intrecere rezervata copiilor cu varsta sub 13 ani. Competitia se bucura de un mare interes la nivelul judetului Suceava, nu mai putin de…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un autoturism de pe contrasens. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 18.00, pe strada 22 Decembrie 1989 din Suceava. Victimele sunt un barbat de 73 de ani și o femeie de 71 de ani, ambii din comuna Ipotesti. Mașina care…

- Un militar beat la volan și-a accidentat mortal propria matușa, pe trecerea de pietoni, dupa care a fugit de la locul accidentului. Tragedia s-a petrecut în comuna Paltinoasa, din județul Suceava.

- Doua persoane au fost ranite dupa ce trenul inter regio Galați – Cluj a lovit un utilaj forestier in comuna Vama. Accidentul feroviar a avut loc astazi, in jurul orei 14:00. Potrivit ISU Suceava, in urma coliziunii au rezultat doua victime, de pe utilajul forestier, ambele fiind conștiente. La fața…