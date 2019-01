Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 ianuarie, Gazeta Sporturilor lanseaza Colecția de jucarii MAGIKI Prietenii Tai Pufoși! Colecția conține 20 reviste cu jucarie (diverse anumaluțe) și o veți putea cumpara incepand de marti, 15 ianuarie, din doua in doua saptamani, de la chioșcurile de ziare din toata țara! Revista cu jucarie inclusa…

- Max Dumitras e singurul artist care a creat un muzeu de arta comparata, unic in Romania, departe de aglomeratia oraselor, in linistea Muntilor Rodnei. Acum, intr-un peisaj salbatic din Dosu` Garciului, el lucreaza la amenajarea unui sat al artistilor, care devine primul muzeu de “land art" din Europa.

- Zidurile toaletei publice ”muzeu” din Alba Iulia, cea mai scumpa din Romania, au fost reparate. Echipa de constructori a completat locurile din care s-au desprins placile de marmura cu care este imbracat ansamblul in exterior. Cea mai scumpa toaleta publica din Romania, a carei investiție este estimata…

- Kira Walkenhorst are 27 de ani, iar in 2016 a caștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, la volei pe plaja. Ea a luptat pentru Germania impreuna cu Laura Ludwig. Laura Ludwig și Kira, in momentul in care au luat medalia de aur la Rio FOTO: Twitter In 2017, Kira Walkenhorst s-a…

- Prin comportamentul suporterilor, partida ASU Poli Timișoara – UTA Arad a insemnat o excepție in istoricul intalnirilor care-au avut loc de-a lungul vremurilor intre echipele celor doua orașe. Dar, cum ar fi, daca acest lucru ar insemna normalitatea? Cum ar fi, daca, am putea mereu sa ne lasam mașinile…

- Romania TV a difuzat, vineri seara, noi inregistrari cu Adrian Țuțuianu. De data aceasta, liderul PSD a fost inregistrat cand vorbea despre Klaus Iohannis”Am vorbit cu Iohannis de trei ori in CSAT și am avut doua discuții in calitate de ministru. Una de aproape doua ore, in care eu i-am spus…

- Legendary este un brand destul de „tanar” pe piața clujeana a rochiilor de mireasa, a costumelor de ceremonie și nu numai. In 17 ianuarie implinește doi ani, dar am avut parte de o creștere spectaculoasa in timpul acesta. Suntem invitați la o mulțime de festivaluri de moda, atat naționale, cat și internaționale.…