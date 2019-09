Stiri pe aceeasi tema

- Moarte misterioasa. Un cunoscut om de afaceri a fost gasit fara suflare in curtea casei sale Un cunoscut om de afaceri din Iasi si-a pus capat zilelor. Mihai Tibu, in varsta de 49, ce activa in domeniul viticulturii, a fost gasit mort in curtea locuinței sale din Tomesti, unde s-a spanzurat cu o chinga.…

- Un cunoscut om de afaceri din Iasi si-a pus capat zilele marti dupa amiaza. Mihai Țibu, în vârsta de 49, ce activa în domeniul viticulturii a fost gasit mort în curtea locuinței sale din Tomesti, unde s-a spânzurat

- Un om de afaceri iesean, in varsta de 49 de ani, cu activitati comerciale in domeniul viticulturii, s-a spanzurat, marti seara, in curtea locuintei sale din comuna Tomesti, situata la marginea municipiului.

- Un om de afaceri iesean, in varsta de 49 de ani, cu activitati comerciale in domeniul viticulturii, s-a spanzurat, marti seara, in curtea locuintei sale din comuna Tomesti, situata la marginea municipiului.Citește și: SURSE - SCHIȚA VIITORULUI GUVERN: mutarile pregatite de PSD pentru cabinetul…

- …producatorul de panouri termoizolante Topanel din Ramnicu Valcea, controlat de un offshore din Cipru si condus de Sorin Boureanu, fratele omului politic Cristian Boureanu, se va extinde cu o a doua fabrica. Noua unitate de productie urmeaza sa fie situata exact langa cea existenta deja si va fi construita…

- Suedezii de la Ikea au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei. Retailerul suedez de mobila si decoratiuni…

- Nu poti ierta pe cineva de datorii, fara un temei justificat, pentru ca s-ar crea un comportament nesanatos fata de cei care-si platesc la timp darile, a declarat joi presedintele Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham Romania), Ionut Simion.

- Opt companii cu capital romanesc vor crea peste 1.000 locuri de munca in Statele Unite ale Americii, in urma intalnirilor care au avut loc in perioada 8-16 iunie la Summit-ul de investitii SelectUSA, a informat marti Ministerul pentru Mediul de Afaceri.