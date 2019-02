Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 43 de ore de lupta neintrerupta cu flacarile, pompierii din Alba continua acțiunea de stingere a incendiului de la fabrica Solina Alba Iulia. Potrivit celor mai noi imagini, transmise de ISU Alba la ora 19.00, in cladirea distrusa de foc, inca mai exista focare. Intervenția se stingere continua…

- Fabrica de condimente Solina din Alba a ars aproape 24 de ore, timp in care forte de interventie din 4 judete au actionat pentru stingere cu cea mai buna tehnica din dotare. Flacarile au distrus complet o hala de productie si birourile, iar peste 250 de persoane nu mai au unde sa mearga la serviciu.

- Prefectul de Alba, Danuț Halalai, cere intervenția Garzii de Mediu in cazul incendiului izbucnit la o fabrica de condimente din Alba Iulia, pentru a stabili ce substanțe au fost degajate in mediu, scrie Mediafax.Prefectul de Alba, Danuț Halalai, a declarat, sambata, ca a fost solicitata intervenția…

- Un britanic a devenit erou in Kenya, reusind sa salveze sute de vieti in timpul atacului terorist de la Hotelul DusitD2 din Nairobi, relateaza The Telegraph. Cel putin 21 de persoane au fost ucise in acest act comis ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul…

- Sebastian R. un tanar de 20 de ani, din Aiud, s-a gandit ca daca va da foc locuinței iubitei sale, care voia sa se desparta de el, și apoi o va salva, ea va continua relația privindu-l ca pe un erou. Dupa ce a incercat toate variantele posibile pentru a o convinge pe iubita sa sa se intoarca la el,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica seara, la o casa Moieciu, județul Brașov, interventia fiind dificila deoarece in zona nu exista hidranti. Cele 13 persoane aflate in interior au reușit sa iasa singure, iar una din proprietare a suferit un atac de panica, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Drumul impracticabil acoperit cu zapada de peste o jumatate de metru i-a obligat pe paramedicii din Cimpeni sa strabata pe jos mai mult de trei kilometri pentru a ajuta o persoana cu afectiuni cardiace dintr-un sat din Muntii Apuseni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Patru persoane au fost ranite ieri, la Petrești, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de o țeava de gaze, accidentul fiind urmat de un incendiu. Șoferul a fugit si si-a lasat copiii si iubita blocati in autoturismul care risca sa se aprinda. Mai multi martori si-au pus vietile in pericol pentru…