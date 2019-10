Stiri pe aceeasi tema

- La Editura ”Caiete Silvane” in Colectia ”Scriitori salajeni” a aparut volumul ”Leopard in pustie” – culegere de texte in proza, autor Ancuta Maries. Lansarea volumului va avea loc duminica, 13 octombrie, incepand cu ora 16,00 in sala de spectacole a Casei de Cultura a Sindicatelor din Zalau. ”Ancuța…

- Anul trecut, în România erau aproape 525.000 de firme active, cu 2,5% mai multe fața de anul precedent. Acestea au realizat o cifra de afaceri totala în valoare de 129 miliarde lei și un profit de 27,5 miliarde lei (21% din cifra de afaceri și o medie de 52.390 lei per companie), în…

- Ziarul Unirea Liga a 4-a, Voința Stremț a realizat scorul rundei, 11-0, la Galtiu, pe seama „lanternei roșii” Voința Stremț a realizat scorul rundei a 5-a din Liga a 4-a, in meciul de la Galtiu impotriva „lanternei roșii” Navobi Alba Iulia, pe care a invins-o cu 11-0 (8-0) Marcatori: Epure (9, 19, 72),…

- Charlie Cole, unul dintre fotojurnaliștii care a realizat celebra imagine "Omul din Piața Tiananmen" în timpul protestelor din China din anul 1989, a decedat la vârsta de 64 de ani, informeaza site-ul postului BBC News, citat de Mediafax. Fotografia, ce surprinde un barbat…

- Un sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM arata ca, daca week-end-ul viitor ar avea alegeri, favorit la prezidențiale ramane Klaus Iohannis, cu aproape 45 de procente. Urmatorul clasat este Dan Barna, urmat de Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu și Viorica Dancila.Sondajul a fost realizat…

- Maria (Marica) Brancoveanu a fost fiica lui Neagu postelnicul din Negoesti si nepoata lui Antonie Voda din Popesti, domn al Tarii Romanesti, in anii 1669-1672. Inca din timpul acestui domnitor viitorul sot al Mariei, Constantin Brancoveanu, detinea la Curte demnitatea de paharnic, facandu-se cunoscut…

- "Profitul net este in suma de 4,611 milioane lei (dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 1,085 milioane lei) cu 5,859 milioane lei peste prevederile bugetate (profit net realizat 4,611 milioane lei fata de pierdere neta planificata de 1,248 milioane lei). Mentionam, ca impozitul pe profitul…

- Evolutia leului din perioada analizata a fost una de stabilitate fata de euro, dolarul si francul elvetian avand un parcurs mai agitat. In piata monetara, indicii ROBOR si-au continuat tendinta descendeta, atigand valori care se mai inregistrau la inceputul anului. Euro a inceput perioada la 4,7231…