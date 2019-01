Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Nistea, Președintele filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din Romania, a ales sa iși petreaca ziua de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, la un ... The post FOTO, VIDEO: Cornel Nistea, Președintele filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din Romania, dialog cu elevii Școlii…

- Un grup format din șase elevi și trei profesori de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia participa, in perioada 11-16 decembrie, in Spania, la un schimb de experiența și de bune practici alaturi de parteneri din Germania, Olanda, Turcia și Polonia, in cadrul proiectului „Pupils teach pupils”,…

- In cadrul proiectului “Tinerii 100”, asociația JK Youth Zalau a organizat, miercuri, la ora 12 un flashmob și o lansare de baloane in culorile Drapelului Romaniei, pe platoul de marmura din fața Prefecturii. La acțiune au participat elevi și coordonatori de la trei unitați de invațamant din oraș: Colegiul…

- Marți, 27 noiembrie 2018, sala de sport a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Alba Iulia a fost neincapatoare pentru elevii, cadrele didactice, parinții și invitații prezenți la spectacolul in cinstea Marii Uniri, pregatit de clasele a IV-a și clasele V-VIII. Intitulat sugestiv, „Vin romanii,…

- Saptamana dedicata Centenarului Marii Uniri a inceput la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia cu Simpozionul ”Romania in 100 de ani”. Elevii din clasele V-VIII au prezentat, in referate și materiale PPT, evoluția țarii noastre in ultimii 100 de ani, pe domenii: istoric, agricultura, demografie,…

- Saptamana dedicata Centenarului Marii Uniri a debutat la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia cu Simpozionul „Romania in 100 de ani”. Elevii din clasele V-VIII au prezentat, in referate și materiale PPT, evoluția țarii noastre in ultimii 100 de ani, pe domenii: istorie, agricultura, demografie,…

- In saptamana 26-29 septembrie, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, se vor organiza activitați dedicate Centenarului Marii Uniri, dupa cum urmeaza: Luni, 26 noiembrie 2018 (ora 11) – Simpozionul ”Romania in 100 de ani”. Elevi și profesori vor prezenta materiale in care vor surprinde…

- In saptamana 26-29 septembrie, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, se vor organiza activitați dedicate Centenarului Marii Uniri,a anunțat purtatorul de cuvant a instituției, Mirona Furdui. Programul evenimentelor: Luni, 26 noiembrie 2018 (ora 11) – Simpozionul ”Romania in 100 de ani”.…