Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Alba a continuat acțiunile de prevenire in școlile din județul Alba cu ocazia saptamanii „Școala altfel”, la Colegiul tehnic „Alexandru Domșa”, unde comandantul ... The post FOTO: Jandarmeria Alba, campanie de informare și prevenire in cadrul saptamanii „Școala altfel”, la Colegiul tehnic…

- In perioada aprilie-mai 2019, Inspectoratul Școlar Județean Alba implementeaza schema „ Titlul de excelența”, in cadrul proiectului „ Learning by Doing”, finanțat prin Programul Transnațional Dunarea și implementat in Romania de catre partenerii naționali Centrul Național de Dezvoltare a Invațamantului…

- An de an, in 20 martie se sarbatoreste la nivel mondial Ziua Internationala a Francofoniei, iar pentru Liceul Teoretic Teius este deja o traditie sa marcheze acest eveniment important. Fiind integrati, ca tara, in aria vorbitorilor de limba franceza, avand abilitatea de a vorbi limba franceza, proiectul…

- Colegiul Tehnic „Ana Aslan” este situat pe strada Horea din Cluj-Napoca și datorita numarului mare de tineri interesați de învațamântul profesional acesta urmeaza sa fie extins și modernizat. :D În prezent aici învața 425 de elevi, iar capacittatea urmeaza…

- Elevi de la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia vor prezenta marti, de la ora 11.00, la Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, expoziția de arta „Moda dintotdeauna”. Lucrarile expuse sunt realizate de catre elevii claselor a IX-a B și a XI-a C, profil design vestimentar, coordonați de profesoara…

- Luna martie, luna celebrarii eternului feminin este marcata la Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba printr-o expoziție de arta intitulata ,,Moda dintotdeauna”. Lucrarile expuse sunt realizate de catre elevii claselor a IX-a B și a XI-a C, profil design vestimentar, de la Colegiul Tehnic ,,Apulum”…

- Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia organizeaza joi, 28 februarie, de la ora 1700, Ziua portilor deschise, eveniment care se adreseaza preșcolarilor și parintilor acestora, in vederea inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Aceasta activitate are ca scop familiarizarea preșcolarilor cu…

- Centrul Militar Judetean Satu Mare, ofera informatii si intocmeste dosare de candidat pentru colegiile nationale militare, institutiile militare de invatamant pentru formarea ofiterilor – filiera directa și indirecta, institutiile militare de invatamant militar postliceal pentru formarea maistrilor…