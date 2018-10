Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala vor aparea in curand primele indicatoare turistice. Primaria vrea in acest fel sa-i ajute pe strainii care viziteaza orasul Chisinau sa gaseasca mai usor institutiile culturale, numarul carora crește in fiecare an cu 10 la suta.

- Michaela Prosan și Petru Paun, actorii care ii interpreteaza pe Sonia și Alex in „Fructul oprit", revin in aceasta seara, de la ora 20.00, in atenția publicului, intr-un nou sezon al serialului.

- Schimbari de proportii la Acces Direct! Vacanta de vara s-a incheiat si pentru gazdele emisiunilor de divertisment, care de saptamana viitoare revin pe sticla. Simona Gherghe se intoarce si ea in platoul emisiunii, dar nu va mai prezenta singura, ci alaturi de un nou coleg. Anuntul a fost facut chiar…

- CFR Calatori informeaza ca in perioada 21 august 15 septembrie 2018 se vor realiza lucrari de mentenanta a site ului www.cfrcalatori.ro. Atentionam utilizatorii site ului ca in perioada mentionata pot aparea unele intermitente in functionarea tuturor aplicatiilor, inclusiv "Mersul Trenurilor" si ldquo;Bilete…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 15 august pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește horoscopul zilei de 14 august.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul care modifica Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Actul normativ extinde lista lucrarilor de interes public pentru care autoritațile pot apela la exproprieri.Legea pentru modificarea și completarea…

- BERBECNu lasati pe saptamana viitoare ceea ce puteti face astazi. Incercați sa va ajutati rudele, daca va cer sustinerea.TAURAstrele anunta o perioada favorabila pentru viata sentimentala. Orice s-ar intampla, veti simti ca dragostea pluteste in aer.

- In prezent, am putea spune ca suntem foarte concentrați pe o alimentație cat mai naturala, bazata pe tot ce e bio și proaspat, ba chiar mulți dintre noi am devenit vegetarieni, ingrijorați fiind de modul in care sunt tratate animalele și metodele de crestere care nu tin cont de stresul si disconfortul…