- Dupa zilele frumoase și insorite, un nou fenomen meteorologic se abate asupra Romaniei. Cele mai multe dintre regiunile țarii sunt vizate de ploi, furtuni violente și chiar descarcari electrice.

- Schimbare radicala a vremii. Dupa ce iarna a revenit la inceputul lunii martie, acum meteorologii vin cu vesti noi. Se pare ca primavara isi intra in drepturi depline. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar nu vor lipsi ploile.Citeste si:…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat ca Ministerul Public va investi intr-un soft care va transforma in scris ceea ce declara martorul, suspectul sau inculpatul. "Doresc sa va asigur ca prin investitiile pe care le facem in Ministerul Public inclusiv vom avea un soft care va transforma in…

- O noua cladire, care faciliteaza accesul vizitatorilor si apartinatorilor, separata de procesul medical, a fost inaugurata miercuri la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Noua locație, la care s-a lucrat in ultimul an, are o suprafata de aproximativ 1200 mp si are in componenta salile pentru apartinatori…

- Astazi, valorile termice diurne vor marca o crestere fata de intervalul anterior, astfel incat vremea va deveni mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, in special in jumatatea sudica a tarii.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 6 si 16 grade, iar cele minime vor…

- Misha este adepta schimbarilor radicale de look, iar recent a trecut pe la salonul de infrumusețare, acolo unde și-a tuns parul scurt. Soția lui Connect-R a pastrat numai nuanța parului. Misha și-a taiat parul și a optat pentru o tunsoare scurta. Nu este prima data cand blondina apare așa, iar oamenii…

- Fiica fostului lider al Federației Naționale Mine Energie, Marin Condescu, a decis sa iși faca o schimbare de look radicala insa doar pentru o scurta perioada de timp. Frumoasa blonda, proprietara unui atelier de creație vestimentara in București, s-a fotografiat purtand o peruca blond platinat…

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. La data de 01 martie a.c., politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei…

- Meciurile din Liga Campionilor se vor disputa de la ora 22.00 incepand cu sezonul 2018/2019, a anuntat, marti, UEFA. Pana acum meciurile se disputau de la ora 21.45, insa din sezonul viitor vor avea loc de la ora 22.00.Unele meciuri din Rusia care incepeau la ora 19.00, vor incepe de la ora…

- Un tanar din Blaj este cercetat penal pentru comiterea unui furt dintr-un magazin, cu un prejudiciu in valoare de aproape 300 de lei. A sustras bauturi alcoolice, de pe raft. Potrivit IPJ Alba, in 26 februarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de…

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Astazi, 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti va suferi o schimbare radicala. Este vorba de un tronson de aproximativ un kilometru, intre intersectia Bulevardului Unirii cu strada Alexandru Averescu si noul supermarket Kaufland, care va fi refacut de la zero. Se vor asfalta trotuoarele, se vor amenaja…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fata de un tanar din Mehedinti, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeasi localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Schimbare radicala a uneia dintre cele mai importante porti de intrare in municipiul Buzau. Este vorba despre un tronson de aproximativ un kilometru al Bulevardului Unirii, de la intrarea in Buzau dinspre Ploiesti, unde vor fi demarate ample lucrari de reabilitare. Proiectul prevede refacerea trotuarelor,…

- Vremea se schimba de duminica in toata tara, dupa ce sambata am avut parte de o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea simtitor.

- Vremea se schimba de duminica in toata tara, dupa ce sambata am avut parte de o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea simtitor. De luni, vremea se raceste si mai mult fata de duminica, iar frigul va persista toata saptamana. Meteorologii spun…

- Se schimba vremea din aceasta seara, iar nebulozitatea se va accentua treptat in toata țara și vor fi precipitații pe arii relativ extinse in partea de vest, centru și nord, dar și zonele de deal...

- Schimbare de care trebuie sa știe toți șoferii din Romania. Totul se va modifica incepand cu data de 1 iunie, date fiind procesele și controversele referitoare la testarea alcoolemiei la conducatorii auto.Institutul de Medicina Legala Mina Minovici si Consiliul Superior de Medicina Legala…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15, vor avea loc precipitații in extindere, moderate și... The post Schimbare radicala a vremii! Avertisment de ultima ora al meteorologilor appeared first on Renasterea banateana .

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau.A

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau. Cantareata…

- Solistul formatiei Directia 5 a ajuns de nerecunoscut. La cei 41 de ani ai sai, Cristi Enache a slabit vizibil si s-a tuns zero, dobandind un look total schimbat. Solistul si-a facut asa aparitia intr-un platou de televiziune, uimind pe toata lumea!

- Ionela Prodan se afla inca sub supraveghere medicala, insa fiica sa sustine ca in curand va fi externata. Anamaria Prodan a vrut sa le arate tuturor ca zvonurile conform carora mama ei se simte rau nu sunt adevarate, asa ca posteaza fotografii cu cantareata de muzica populara pe paginile ei de pe…

- Una dintre cele mai importante banci din Romania a luat o hotarare revolutionara. Prezent la nivel mondial, cu peste 60 milioane clienți individuali, 115,000 angajați și subsidiare in 50 țari, grupul ING Bank este prezent și in țara noastra prin 180 de sucursale.Gigantul olandez ia o decizie…

- Dya, tanara artista descoperita de catre Costi Ionita, facea ravagii in topurile muzicale romanesti in anii 2008 cu single-ul „Stai”, iar acum este din nou in atentia fanilor cu o miscare foarte bine primita de public. Ce mai face Dya la zece ani de la debut? Pentru cei care nu stiu, povestea ei a inceput,…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava, motiv pentru care este foarte activa pe retelele…

- Cristian Balgradean (29 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati portari din Liga I. Fost la Dinamo si la CS Universitatea Craiova, actualul goalkeeper al Concordiei Chiajna a luat o decizie radicala. Cu doar cateva zile inainte de reluarea campionatului, acesta a hotarat sa-si schimbe…

- De fiecare data cand apare la televizor, publicul e induioșat de copil, iar prezentatorii au doar cuvinte de lauda. E de ințeles, Petrus crește din ce in ce mai mult și devine din ce in ce mai frumos.

- Tanara, frumoasa, blonda și cu parul lung, ei bine, asta este imaginea pe care o au in minte fanii lui Blake Lively. Cu toate acestea, admiratorii actriței au avut un șoc cand au vazut cele mai recente fotografii cu favorita lor, tocmai pentru ca nu mai arata deloc așa cum o știau cu toții, iar transformarea…

- New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul utilizatorilor, continutului media si de a da o atentie mai mare continutului publicat de prieteni si familie. Potrivit NY Times, masura Facebook ar putea fi o incercare…

- Informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este valabila pana in 14 ianuarie la ora 16:00. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire. ”Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul…

- Emisiunea „Teleenciclopedia”, difuzata de TVR 1, va avea un generic nou si va prezenta documentare in premiera, cu grafica 3D, incepand de sambata, de la ora 18.50, abordand subiecte intre care se numara secrete ale marilor pictori, caii din desertul Namib si Catedrala din Koln.Odata cu editia…

- Nu vom vorbi de temperaturi de -20 de grade, dar vorbim despre o apropiere de minimele terminice in zona Romaniei. E primul val de frig semnificativ din aceasta iarna și aceasta luna ianuarie care a debutat cu o vreme anormal de calda. Din pacate trecerea se va face destul de brusc, informeaza…

- Supatra ‘Natty’ Susuphan, o femeie care sufera de sindromul Ambras, care presupune creșterea excesiva de par pe corp, a inceput sa se rada dupa nunta. Decizia „femeii-varcolac” a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca soțul ei s-a indragostit de ea in starea in care era și nu i-a impus vreodata…

- Carmen Minune a decis sa-si schimbe look-ul odata cu inceputul anului. Fata celebrului manelist si-a facut bucle afro si arata foarte bine. In doar cateva minune, fotografiile postate de artista pe contul personal de socializare au stranse numeroase aprecieri si comentarii. A

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a dat de ințeles ca in perioada urmatoare va folosi din ce in ce mai mulți jucatori de la echipa de tineret. "Mi-am facut o idee in aceste patru meciuri, am o idee foarte clara despre ce vreau sa fac la nationala. Acum vreau sa vad si chestia cu baietii…

- Bianca Rus a fost prima vedeta care, cu ocazia Craciunului, a decis sa-si faca o schimbare de look. Astfel, vedeta a renuntat la parul ei negru si a ales o nuanta de verde. Mandra de cum arata, aceasta a urcat, pe contul personal de socializare, si doua fotografii. A

- Sigur o mai tineti minte pe Cornelia, cea care era prezenta la fiecare mare eveniment al manelistilor. Genele ei kilometrice faceau ravagii in urma cu niste ani, dar se pare ca dansatoare a renuntat la look-ul care a facut-o celebra. Cornelia a participat la aniversarea Oanei Lis si a surprins pe toata…

- Daniel Pancu, unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria Rapidului, a dezvaluit un moment tensionat, petrecut in 2011, in Giulești. "Sunt multe amintiri placute sau mai puțin placute. Oricum e clar ca sunt memorabile. Mi-aduc aminte ca am spart o ușa din vestiar, de la intrare, dar și un televizor.…

- ACS Poli Timișoara a renunțat la toți jucatorii straini din lot, iar președintele clubului, Radu Birlica, anunța ca echipa se va concentra incepand cu perioada de pregatire din aceasta iarna, pe promovarea tinerilor. ...

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, face o noua schimbare foarte importanta. Dupa ce a semnat contractul de achiziție al Bancpost, BT face o noua mutare.Oficialii revoluționeaza piața bancara și introduc o noua schimbare care vizeaza toți clienții instituției.…

- Adepta schimbarilor constante de imagine, Delia nu inceteaza vreodata sa-si uimeasca fanii cu look-ul sau. Blondina pare sa se plictiseasca repede de parul sau si, pentru ca ii place sa experimenteze, nimic nu ii pare prea nebunesc. De data aceasta, Delia s-a afisat cu o tunsoare noua, in stil bob,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, valabila duminica, pana la ora 20:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat la munte va ninge, in general moderat cantitativ…

- Astfel, in Carpații Meridionali și de Curbura se va depune un strat de zapada consistent. Meteorologul Oana Paduraru a precizat la Antena 3 ca incepand de azi scad temperaturile mai ales in partea de Sud a țarii. Daca in zilele anterioare s-au inregistrat valori termice mult peste media normala,…

- Circ & Variete Globus si-ar putea schimba denumirea in Circul Metropolitan Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Propunerea a fost facuta de reprezentantii institutiei, motivand ca in acest fel…