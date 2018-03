Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul maltez a adoptat in unanimitate un amendament la Constitutie prin care scade la 16 ani varsta minima a participantilor la alegerile generale si referendumuri nationale, scrie The Associated Press.

- COD RUTIER 2018. Soferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul urmator, prevede un proiect legislativ. In prezent,…

- Dupa numirea lui Florin Bratu ca antrenor, Dinamo va angaja și un pshilog la echipa, la cererea tehnicianului. Dinamo a mai avut psiholog, de obicei apela la un asemenea specialist imediat dupa ce rata un titlu de campioana in perioada dinaintea "erei Ionuț Negoița". Florin Bratu a marturisit la TV…

- Un simplu test de urina ar putea dezvalui vârsta reala a corpului, rezultatul indicând ''anii'' biologici si nu pe cei cronologici, informatie ce poate contribui la evaluarea riscului de afectiuni asociate vârstei si chiar de deces, relateaza

- La inceputul anilor 2000, Natalia Ramirez impresiona publicul din Romania, si din intreaga lume, cu interpretarea personajului Marcelei Valencia din telenovela Betty cea Urata. In prezent, actrita este o femeie frumoasa si cu o experienta profesionala de invidiat.

- Autoritatile vor redenumi segmentul din Bulevardul Unirii unde se afla Cimitirul Eroilor, cel mai mare din tara. In semn de omagiu pentru toti cei care isi dorm somnul de veci in pamantul Buzaului, strada se va numi „Calea Eroilor”. De ziua „Inaltarii Domnului”, autoritatile buzoiene vor organiza un…

- Cel mai rapid si mai utilizat tramvai din Capitala, linia 41, va suferi o modificare de traseu în zona Pietei Moghioros din Drumul Taberei, pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pâna în iulie anul viitor.

- Cristi Balgradean are șanse mari sa ii ia locul lui Andrei Vlad in poarta celor de la FCSB, chiar in etapa din weekend-ul viitor, prima din play-off. Erorile puștiului Andrei Vlad in Derby-ul cu Dinamo l-au facut pe Gigi Becali sa bage din nou mana in buzunar și sa transfere de urgența un portar cu…

- Cassiday Proctor, o prezentatoare de radio din Statele Unite, a nascut in timpul emisiunii pe care o prezenta. Postul pe care lucra s-a mutat in spital in momentul in care ea a aflat ca baietelul va veni mai devreme pe lume.

- Premiera pe piața bancara! O cunoscuta banca, prezenta și in Romania, va revoluționa sistemul bancar printr-o noua modalitate de deschidere de conturi prin recunoaștere faciala.Prin acesta, milioane de oameni iși vor crea un cont bancar in cateva minute, pe internet. Intregul proces va avea…

- Desi majoritatea parintilor au tendinta de a nu oferi atentia necesara îngrijirii dintilor de lapte ai copiilor, mizând pe faptul ca oricum acestia vor fi schimbati, medicii amintesc de faptul ca obiceiurile sanatoase se formeaza înca din copilarie „Dintii de…

- "Evenimentul inregistrat la inceputul acestui an la Brigada de Politie Rutiera Bucuresti a determinat o interventie in acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care il are orice derapaj comportamental al angajatilor politisti sau militari. Accentul va fi pus pe cunoasterea personalului, astfel incat…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 3.800 de articole de incaltaminte, textile si parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 260 de mii de lei, pe care sase cetateni romani si un cetatean turc au incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu…

- Actrita columbiana Ana Maria Orozco, care a devenit cunoscuta in intreaga lume dupa ce a jucat in serialul de succes "Betty cea urata/Yo soy Betty, la fea", va implini 45 de ani peste cateva luni.

- Invitata la o petrecere de Valentine's Day, tinuta la London's Libertine nightclub, cunoscuta bruneta a demonstrat ca problemele cu alcoolul sunt departe de a fi istorie, asa cum anunta la finalul lui 2017. Charlotte a trebuit insotita de prieteni in drumul spre casa, abia tinandu-se pe picioare. Paparazzii…

- Ana Maria Orozco, actrita devenita celebra pentru interpretarea lui "Betty cea urata" in telenovela cu acelasi nume, arata formidabil la cei 44 de ani ai sai. Imagini recente cu Ana Maria Orozco au aparut pe contul de Facebook al unui fan-club al acesteia.

- Suspendat dupa incidentele de la meciul de Fed Cup cu Marea Britanie din aprilie 2017, Ilie Nastase a obținut o victorie importanta. Intr-un mesaj postat pe contul sau de facebook, Ilie Nastase anunța ca i s-au redus sancțiunile aplicate de ITF. Tribunalul a decis ca suspendarea sa se reduca pana pe…

- FC Voluntari cauta sa acopere gaurile evidente dintr-o defensiva depașita cu mare ușurința de CSM Poli Iași in meciul caștigat de moldoveni cu 4-0. Apararea gruparii antrenate de Claudiu Niculescu va fi completata de fundașul Razvan Horj ,care vine de la Viitorul Constanța. Jucatorul de 23 de ani a…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- In 2018, elevii de clasa a VIII-a vor avea lucrarile corectate dupa un nou procedeu. Acestea vor fi scanate și urcate pe platforma on-line, dupa cum au anunțat reprezentanții Ministerului Educației Naționale.

- „Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este omul care are experiența in Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de munca in minister. Cunoaște sistemul foarte bine. Chiar daca au fost discuții, suntem oameni și putem trece peste…

- Fiica lui Florin Salam reuseste mereu sa iasa in evidenta in fata opiniei publice, in public, pe retelele de socializare. Betty a recurs la cateva tehnici de ”infrumusetare” si mandra de rezultat, le-a aratat si prietenilor virtuali care s-au intrecut in laude!

- Berbec: Se pare ca nu doar veți contempla potențialul unui proiect care va este prezentat in termeni calduroși, ci veți cere amanunte și veți veni cu idei valoroase. Va veți consulta, pentru orice eventualitate, cu ai voștri, cu ființa iubita in legatura cu propunerile primite.

- Afacerile cu restaurante au ieșit, demult, dincolo de cadrul simplei organizari a alimentarii publice. In incercarea de a-și surprinde oaspeții, proprietarii de restaurante se urca in munți, ajung pina la fundul oceanului și chiar in castele de zapada. Da, in astfel de locuri nu te duci doar pentru…

- Va reamintim ca pe 26 octombrie doua grinzi au cazut pe șantierul pe șantierul Piaței Badea Carțan de la o inalțime de aproape 4 metri, fara a face victime. Totuși, acest incident a dus la suspendarea lucrarilor și efectuarea unei expertize, insa aceasta este și acum in curs. „Așteptam…

- Primaria municipiului Iasi a pregatit o masura incredibila in privinta traficului rutier din zona centrala • Decizia va afecta toti conducatorii auto care zi de zi alegeau aceasta ruta pentru a ajunge mai repede spre zona strazii Palat • Decizia a venit la pachet cu alte masuri privind modificarile…

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Noutati pentru somerii din Romania. Dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului, absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile urnei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie

- La data de 12 ianuarie a.c., o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca, deplasandu se pe o strada din municipiu, ar fi pierdut aproximativ 20.000 de lei. Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au efectuat cercetari specifice in zona indicata…

- Miercuri, 17 ianuarie, va avea loc fenomenul de Luna Noua in Capricorn. Probabil va intrebati ce inseamna asta. Ei, bine, acest lucru isi va pune puternic amprenta asupra noastra. Daca pentru unii nativi vestile sunt extraordinare, astrologii trag un semnal de alarma pentru ghinionistii zodiacului!

- Sarbul Novak Djokovic, recent revenit in circuit dupa o pauza cauzata de o accidentare la cot, iși dorește sa formeze un sindicat al jucatorilor, separat de ATP. I se opune Roger Federer. Vineri seara, la intalnirea obișnuita care precede primul turneu de Mare Șlem al anului, sarbul i-a rugat pe cei…

- Echipa de polo Corona Sportul Studentesc a castigat cu 8-7 primul meci din „dubla” pe o joaca in acest weekend in compania formatiei CSM Digi Oradea. Golurile echipei Corona Sportul Studentesc au fost marcate de Albu 3, Draghici 1, Ivovic 1, Cretu 1, Jajcinovic 1. La finalul partidei, antrenorul Aurelian…

- Mark Zuckerberg a spus intr-o postare pe Facebook ca reteaua sociala pe care o conduce va pune mai mult accent pe ceea ce numeste interactiunea sociala semnificativa, in locul consumului pasiv de noutati, potrivit digi24. Dupa modificarea algoritmului de rankare, Facebook ar trebui sa arate…

O modificare a algoritmului care stabilește prioritatea tipurilor de postari de pe news feedul utilizatorilor Facebook, a fost anunțata de Mark Zuckerberg. Se pare ca articolele prioritare de pe Facebook vor fi, de acum incolo, cele care pun accent pe interacțiunea sociala dintre oameni, potrivit Digi24.

- Spaniolul Rafael Nadal, 31 de ani, liderul clasamentului ATP finalistul de anul trecut este gata pentru ediția din 2018 de la Australian Open, care va debuta pe 15 ianuarie. Pentru aceasta ediție, Nadal, care a caștigat turneul in 2009 pregatește o schimbare importanta pentru aceasta ediție. ...

- Mai multi lideri PSD s-au reunit, duminica, la ziua presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, petrecerea la care participa social-democratii fiind un bun prilej pentru a discuta despre deciziile care vor fi luate in sedinta CEX al PSD,programata luni.

- Un hidrant in fiecare casa! Nu este o oferta, este o obligatie. Iar cine nu o respecta risca amenzi severe. Proiectul de lege initiat de Ministerul Dezvoltarii are ca scop simplificarea interventiei la incendii.

- Fostul vicepreședinte al LPF și fundaș roman Alexandru Boc (71) de ani o vede pe FCSB campioana in 2018. De asemenea e convins ca Burleanu va caștiga alegerile și ca vor disparea mulți jucatori straini in Liga 1. "In primul rand va fi foarte important de cine va fi președinte al FRF. Eu cred ca va caștiga…

- Insula Wake sau Atolul Wake – in limba engleza Wake Island sau Wake Atoll – este un atol din Oceanul Pacific de Nord, situat intre arhipleagul Hawai și Insulele Mariane, administrat de Statele Unite ale Americii. Insula are o suprafața de 6,5 km2 și este locuita de aproximativ 150 de militari

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.…

- Repatriat in septembrie de Dinamo de la Atalanta, Constantin Nica a bifat doar doua meciuri in acest sezon pentru "caini". Fundașul dreapta de 24 de ani a fost chinuit de accidentari, confruntandu-se cu probleme la spate, la laba piciorului sau la inghinali. ...

- La scurt timp dupa ce Florin Salam a declarat in exclusivitate pentru spynews.ro ca nu se va mai impaca cu Roxana Dobre, fiica lui cea are, Betty, a postat o fotografie cu care a starnit o multime de reactii.

- Metabolismul consta in totalitatea proceselor biochimice desfașurate in celulele corpului, incepand de la energia necesara organismului in timpul respirației și a somnului, pana la procesul responsabil cu stocarea grasimilor. O mare influența asupra acestuia o are moștenirea genetica, dar și stilul…