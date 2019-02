Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani a supraviețuit miraculos dupa ce a cazut de la etajul 13 al unei cladiri din Taiwan. Tanarul, despre care autoritațile cred ca a incercat sa se sinucida s-a prabusit peste o mațina care oprise exact atunci la un semafor și a amortizat impactul. Adolescentul, care era student,…

- O adolescenta de 13 ani a ajuns in stare grava la Spitalul Județean Braila, dupa ce a cazut de la etajul 9 al blocului in care locuiește. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili daca fata a cazut accidental sau a incercat sa se sinucida dupa ce s-ar fi certat cu mama sa. Incidentul s-a petrecut in…

- Meciul Lecce – Ascoli, contand pentru etapa a XXII-a a ligii secunde din Italia, a fost suspendat, vineri seara, dupa ce un jucator al gazdelor, Manuel Scavone, a cazut pe teren dupa un impact cu mingea si cu un adversar si si-a pierdut cunostinta.Scavone a cazut si s-a lovit puternic la cap…

- Un barbat este acuzat de tentativa de omor, dupa ce si-a lovit intentionat soacra cu masina. Femeia in varsta de 50 de ani a ajuns la spital cu multiple contuzii. Barbatul aflat la volanul masinii sale a vazut-o pe soacra lui pe strada, a tras de volan si a dat peste ea, lovind-o in…

- Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in cartierul Ferentari din Bucuresti. Tanarul in varsta de 15 ani a cazut in gol de pe terasa blocului cu patru etaje in care locuia. Totul s-ar fi intamplat chiar sub ochii parintilor, potrivit a1.ro. Medicii au incerat in zadar sa-l resusciteze…