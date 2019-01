Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR e acuzat ca si-a ucis colegul care dormea in patul din cabina, in Franta. Cei doi au fost victimele unui accident teribil, camionul lor rasturnandu-se pe sosea, pe o portinue de drum in linie dreapta. Accidentul mortal a avut loc in in departamentul Cher, pe D2076, in orașul Blet.…

- Un sofer roman de TIR a primit 1,5 milioane de euro amenda si 3 ani de inchisoare, in Franta. Camionagiul, arestat in urma cu 10 zile, n-a vrut sa vorbeasca decat sarbeste. Arestat pe A39, in...

- Un roman de 22 de ani a fost impușcat mortal in Sicilia in cea de-a doua seara de Craciun. Acesta se afla in vizita la cumnatul sau, Vincenzo Vindigni, din localitatea Scoglitti atunci cand s-a...

- Un roman judecat in Marea Britanie pentru agresiune și sechestrare de persoane le-a spus judecatorilor ca este bolnav in faza terminala și ca mai are doar un an de trait, ca sa scape de...

- Un șofer roman de TIR a fost arestat și plasat in arest preventiv, duminica 25 noiembrie, dupa ce vamesii francezi au descoperit in camionul pe care... The post Șofer roman de TIR arestat in Franța. Ce au descoperit vameșii in TIR-ul condus de acesta appeared first on Renasterea banateana .

- 21 de oameni, intre care 15 copii, cel mai mic avand 12 ani, au fost gasiti in semiremorca frigorifica a unui camion care intra in Anglia, in portul Newhaven, din Sussex. Camionul era condus de un sofer roman, in varsta de 28 de ani, care venea din Franta.

- Nu mai puțin de 15 copii au fast gasiți intr-un camion frigorific, in Anglia, printre cei 21 de oameni care se aflau acolo. Șoferul, roman, a fost arestat. 21 de oameni, intre care 15 copii, cel mai mic avand 12 ani, au fost gasiti in semiremorca frigorifica a unui camion care intra in Anglia, in […]…

- Caz șocant in Marea Britanei! Un șofer roman a fost arestat dupa ce polițiștii au gasit in camionul lui 21 de persoane, dintre care 15 copii. Fugarii voiau sa intre ilegal in țara. Autoritațile banuiesc ca oamenii sunt din Vietnam. Ei au fost gasiți in cabina frigorifica, printre baxuri cu apa minerala,…