Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța nu a rezistat tentației de Revelion și a uitat ca vrea sa slabeasca. Manelistul și-a surprins fanii dupa ce a publicat o fotografie de la ospațul de la petrecerea dintre ani. Deși a tot spus ca s-a ingrașat mai mult decat ar fi cazul in ultima perioada, Nicolae Guța a inceput Noul An cu…

- Oana Lis a starnit controverse cu doar cateva cuvinte. Ea a comparat un șnițel cu soțul ei, Viorel Lis. "Un șnițel e mai bun decat un iubit! Iubitul zice ca moare dupa tine, dar te minte! Doar vorbe! Vițelul acesta chiar a murit pentru mine! Asta e dragostea adevarata", a scris Oana Lis pe…

- Sfințirea Catedralei Neamului nu a mulțumit pe toata lumea, printre cei revoltați fiind și Alex Bodi, iubitul Biancai Dragușanu. El a avut un mesaj tranșant in legatura cu cele intamplate la slujba de sfințire. Milionarul a rabufnit, publicand un mesaj prin care critica fețele bisericești ca au mers…

- Tanara batuta fara mila de iubitul din Ploiești obișnuia sa posteze pe Facebook imagini cu iubitul sau și sa-i faca declarații de dragoste acestuia, deși chiar ea a recunoscut ca violențele au inceput in urma cu mai bine de doua luni.

- Un protest antiguvernamental este anunțat pentru data de 1 decembrie, cand este sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei. Organizatorii mișcarii de protest sunt organizațiile civice Corupția Ucide, Rezistența și Inițiativa Romania. „Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in…

- O fotografie cu Elena Udrea impreuna cu fetița ei a fost postata pe pagina de Facebook a fostului ministru, aceasta fiind in continuare in inchisoare in Costa Rica. Fotografia a fost postata la cateva zile dupa ce instanța din Costa Rica i-a respins cererea de eliberare din arest preventiv. Udrea este…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ”Dragan Muntean” organizeaza un concurs de fotografie intitulat ”Spiritul Unirii”, cu premii in valoare totala de 2018 lei, la care pot participa pasionați de fotografie de toate varstele. Fotografiile impreuna cu datele de contact ale autorilor…

- Scandalos! ”Italianul” Cezar Ouatu vrea sa ia banii romanilor de Craciun, asta dupa ce – in urma declarațiilor facute la X-Factor UK – artistul a fost aspru criticat și invitat sa nu mai concerteze in Romania. Cezar Ouatu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va concerta in Romania, iar asta se va…