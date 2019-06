Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii vranceni au ținut astazi, la ora 12.00, la sediul IPJ Vrancea, un moment de reculegere pentru colegul cazut la datorie in cursul zilei de ieri, pe raza județului Timiș. „Dumnezeu sa il odihneasca in pace!”, au transmis polițiștii vranceni. Sirenele mașinilor de poliție au sunat in curtea…

- In aceasta saptamana, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Poliția Romana desfașoara acțiunea TRUCK & BUS, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și marfuri. In perioada 13 – 19 mai a.c., Direcția Rutiera din cadrul Inspectoratului General…

- ACȚIUNEA TRUCK&BUS In aceasta saptamana, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Poliția Romana desfașoara acțiunea TRUCK & BUS, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și marfuri. In perioada 13 – 19 mai a.c., Direcția Rutiera din cadrul…

- Politistii din intreaga tara au constatat, in a doua zi de Paste, peste 770 de infractiuni si au aplicat 4.223 de sanctiuni in valoare de 1,6 milioane de lei. In trafic, au fost constatate 155 de infractiuni si au fost retinute 385 de permise. In a doua zi de Paste, politistii au intervenit la 2.947…

- La data de 20 aprilie a.c., ora 19,00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Paunești au depistat un barbat, de 68 de ani, din localitate care deținea și oferea spre comercializare 250 pachete de țigari diferite marci, fara a avea aplicat timbru fiscal romanesc. Țigaretele au fost ridicate in…

- CAMPANIA ,,IMPREUNA PENTRU O COMUNITATE MAI SIGURA” CONTINUA In perioada 4 Aprilie – 7 Iunie 2019 in mediul rural din județul Vrancea se desfașoara Campania „Impreuna pentru o comunitate mai sigura” ce are ca scop prevenirea infractiunilor contra patrimoniului, a faptelor savarșite cu violența și…

- Pentru conduita adoptata și promovarea actelor de acest gen, persoanele care au ajutat la prinderea tanarului reținut pentru talharie in data de 21 martie a.c. au fost invitate la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea unde, in semn de apreciere, conducerea inspectoratului le-a inmanat…