Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Șase ciobanești germani, ajutoare de nadejde ai jandarmilor albaiulieni, prezenți in multe misiuni importante Șase ciobanești germani, ajutoare de nadejde ai jandarmilor albaiulieni, prezenți in multe misiuni importante Nu se vorbește prea mult despre ei deși sunt prezenți in multe…

- Nu se vorbește prea mult despre ei deși sunt prezenți in multe misiuni importante desfașurate de jandarmi. Sunt loiali, dedicați meseriei, vigilenți și pregatiți sa intervina ori de cate ori este nevoie. Ei sunt Pepa, Peka, Toda, Obaka, Obeia, Toga și au varste cuprinse intre 4 și 8 ani. Cainii provin…

- Conducerea Chindiei a emis un comunicat cu privire la organizarea meciului cu Dinamo. Il vom reda integral: “Prețuri bilete Post-ul Bilete la meciul Chindiei cu Dinamo. “Cainii” au accesul restricționat pe Ilie Oana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CFR CLUJ - DINAMO 1-0 // „Cainii"au pierdut și in „Gruia", in fața campioanei en-titre, deși Dan Petrescu a folosit o echipa plina de rezerve. Dupa 3 etape, roș-albii au 0 puncte, 0 goluri marcate și 8 incasate. Pare ca nimeni nu mai poate sa stopeze criza fara sfarșit a lui Dinamo, care, deși a stat…

- Un caine politist, din rasa Ciobanesc german, in varsta de noua ani, pregatit sa gaseasca stupefiante, este oferit gratuit iubitorilor de animale de polițiștii de frontiera din Giurgiu, dupa ce s-a stabilit ca Muha nu mai poate participa la misiuni, din cauza varstei, potrivit mediafax.Reprezentanții…

- In urma cu 40 de ani, pe 24 iunie 1979, in ultima etapa a campionatului, Dinamo juca la Bucuresti cu FC Arges un meci decisiv pentru titlu. „Cainii rosii” aveau nevoie de o victorie, in timp ce echipa de Pitesti devenea campioana si cu un egal. A urmat un meci legendar, considerat de multi cel mai frumos…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca va fi semnat un acord cu Banca Mondiala privind accesarea unor fonduri pentru extinderea pachetului de servicii medicale oferite populatiei neasigurate, dar si pentru a-i ajuta pe medicii de familie sa isi