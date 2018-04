Stiri pe aceeasi tema

- In a sasea duminica din Postul Pastelui,crestinii ortodocsi praznuiesc Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele. Exista mai multe traditii si superstitii de Florii, cele mai multe de origine pagana. Sarbatoarea Floriilor este dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. In…

- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Miercuri, 28 martie 2018, cu incepere de la ora 16,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Rarurilor inainte Sfintite in biserica Parohiei Botiza, cu hramul “Duminica Tuturor Sfintilor”, preot paroh Ioan Sorin Ferent. Sfanta Liturghie a…

- Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara și-au exprimat nemulțumirea pe Facebook, printr-o postare in care transmit ca procesiunea tradiționala de Florii, ce avea loc an de an intre Str. Augustin Pacha nr. 4 și Domul Romano-Catolic din Piața Unirii nu s-a putut desfașura, iar…

- ZILE LIBERE. Costurile salariale ar urma sa fie suportate de la bugetul de stat, scrie a1.ro. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an. Citeste si ZILE LIBERE 2018: S-a modificat Codul Muncii, liberele nu pot sa se suprapuna cu sarbatorile legale si concediul de odihna "Pe…

- La Alba Iulia si in alte cinci orase din judet se organizeaza sambata, 24 martie, “Marsul pentru viata”, un eveniment sprijinit de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia si, in tara, de Biserica Ortodoxa. In ședința de lucru din data de 29 ianuarie 2018, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat…

- Un spatiu aflat la subsolul cladirii care adaposteste asezamantul „Parintele Cleopa”, apartinand Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Cugir, se afla intr-un stadiu avansat de modernizare. Aici, prin grija primariei locale si a locasului de cult amintit, va fi infiintata o filiala apartinand…

- Protejarea planetei Pamant, casa noastra, a tuturor, este o problema care trebuie sa-i intereseze nu doar pe ecologisti, ci pe toata lumea, adulti si copii. Noi, dascalii, trebuie sa punem un mare accent pe educatia ecologica a celor mici, pentru a ne putea bucura impreuna, pe timp indelungat de albastrul…

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului nostru Iisus

- In cea de a treia duminica a Sfantului si Marelui Post al Invierii Domnului, dedicata cinstirii Sfintei Cruci, in ziua de 11 martie 2018, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de un sobor de preoti si diaconi, a savarsit Sfanta Liturghie la Paraclisul Mitropolitan Kretzulescu…

- Pantofii de Ardeleana, mașinile de spalat Albalux de la Cugir, mașinile de cusut Ileana, covoarele de la INCOV, caramida de Refractara și gențile Capris sunt doar cateva dintre marcile reprezentative ale județului Alba, din perioada comunista, care au pierdut lupta cu noua realitate economica de dupa…

- Politistii locali din Targoviste i-au salvat de la moarte sigura pe oamenii strazii pe care i-au strans si dus in adaposturile Primariei. Noaptea trecuta, temperaturile resimtite de corpul uman a fost de -20 de grade, iar in nopatea de miercuri spre joi acestea vor fi si mai scazute. Meteorologii au…

- Azi, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare.In urma cu putin timp, IPS Teodosie a finalizat Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Acum, dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii au plecat intr o procesiune…

- Prima sambata din Postul Paresimilor cunoscuta in popor ca Sambata Sfantului Teodor,in Parohia Ortodoxa Galatii-Bistritei,am savarsit Sfanta Liturghie pentru cei adormiti,iar apoi un parastas unde au fost pomeniti toti cei dragi care au plecat in eternitate.Rugaciunea pentru cei adormiti este cea mai…

- „Copilaria este șuvoiul de apa care izvoraște limpede și curat din adancurile ființei și la care omenirea alearga fara incetare sa-și potoleasca setea idealurilor sale de dragoste, de bunatate, de frumusețe, de perfecțiune” Francesco Orestano Din dorința comuna de a promova activitați specifice formarii…

- Dragobetele, patron al dragostei, este sarbatorit de spiritualitatea populara pe 24 februarie, ziua in care Biserica Ortodoxa cinsteste Aflarea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Dragobete, zeu al tineretii in Panteonul autohton, este un tanar chipes si navalnic, petitorul pasarilor care, la sfarsit…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Politistii din Alba au monitorizat, in weekend, traficul rutier, mai multi conducatori auto fiind depistati la volanul unor autoturisme, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului sau fara permis. Este cazul unor barbati din Cugir, Stremt, Blaj si Aiud, care acum sunt cercetati penal. Vineri, 16…

- Mulți postesc doar in ce privește mancarea, dar postul nu inseamna doar abținerea de la a consuma anumite alimente. In documentul Sfantului Sinod despre „Importanța Postului și respectarea lui astazi” se menționeaza ca postul fara fapte de binefacere este mort. Sfantul Sinod transmite…

- Postul Mare a fost randuit de catre Biserica atat pentru pregatirea celor care primeau Botezul crestin de Pasti, cat si ca mijloc de sporire duhovniceasca a credinciosilor, pentru intampinarea Patimilor si a Invierii Domnului. Totodata, aminteste de postul de patruzeci de zile tinut de catre Mantuitorul…

- Famila „The Bucket List”, care a devenit cunoscuta in mediul online pentru modul nonconformist pe care l-au ales pentru a-și trai viața, se bucura de venirea pe lumea al celui de-al treilea copil. Bebelușul avea cont de Instagram dinainte sa se nasca.

- Competiției de robotica la Cluj Cea mai mare competiție de robotica pentru licee din Romania debuteaza anul acesta cu faza probelor regionale la Cluj, in 17 februarie 2018. Ardealul se mândrește anul acesta cu nu mai puțin de 25 de echipe înscrise în concurs, iar demo-regionala…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar putea avea loc inclusiv la slujba de duminica. ...

- Dupa sambata mortilor urmeaza lasatul secului de carne, pe 11 februarie, iar pe 18 februarie cel pentru oua, peste si lactate, dupa care crestinii intra in Postul Mare. Lasatul secului de carne pentru Postul Pastelui 2018 mai poarta numele de Duminica Infricosatei Judecati, potrivit calendarului ortodox…

- In acest weekend, potrivit traditiei crestine, este Sambata Mortilor. Sunt pomeniti cei trecuți la cele veșnice sau, cum se spune in popor, Moșii de Iarna, iar fiecare biserica oficiaza Sfanta Liturghie, urmata de slujba Parastasului. Biserica Ortodoxa a decis ca aceasta data sa fie dedicata morților,…

- La Moșii de iarna, in Sambata Santoaderului, trebuie sa ducem mai departe tradiția imparțirii pomenilor pentru sufletele adormite. Dupa datina strabuna, in fiecare an, inaintea Duminicii Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec pentru inceputul Postului Mare, se pomenesc morții. Iar la Moșii de iarna…

- Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. In fiecare biserica, se va oficia Sfanta Liturghie, urmata de slujba parastasului pentru cei adormiti. „Sarbatoarea Mosilor de Iarna este o sarbatoare dedicata celor raposati. Cum dupa credinta…

- In ziua de sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. Sarbatoarea Sambata mortilor sau Sambata sufletelor este cunoscuta in popor si sub denumirea de Mosii de iarna. In aceasta sfanta zi in toate bisericile parohiale si manastiresti se savarseste Sfanta Liturghie,…

- Aceasta va avea loc in Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif" din Iasi, iar printre organizatori se numara si Oficiul pentru Pastoratia Universitara de la Episcopia Romano-Catolica din Iasi, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfantul Iosif" din Iasi, Asociatia Studentilor…

- Vineri, 2 februarie 2018, sarbatoarea Intampinarea Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie Arhiereasca la Manastirea Moisei, in fruntea unui sobor de preoti, cu ocazia hramului de iarna al sfantului locas de inchinare.…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- La data de 26 ianuarie, in jurul orei 23.40, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs la intersecția strazilor Victoriei cu Stadionului din Cugir. Potrivit IPJ Alba, un barbat de 38 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Daca anul trecut Paștele ortodox și Paștele catolic au cazut pe aceași data, in 2018 cele doua sarbatori vor cadea la distanța de o saptamana. Astfel, Paștele ortodox va fi sarbatorit pe data de 8 aprilie 2018, iar Paștele catolic va fi sarbatorit cu o saptamana inainte, chiar pe data de 1 aprilie 2018.…

- Credinciosii din Parohia Carna, judetul Dolj, au trait in Duminica a 32-a dupa Rusalii bucuria duhovniceasca de a-l avea in mijlocul lor pe Inaltprasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei, care a savarsit Sfanta Liturghie la altarul bisericii parohiale, ...

- Nașul Gigi Becali a vorbit despre nunta dintre Cristi Borcea și Alina Vidican. Patronul FCSB spune ca majoritatea invitaților au dat aproximativ 100 de euro și in total s-au strans 150.000 de euro.

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica, la ora 18.00, pe Drumul Național 7, la kilometrul 346, la intersecția cu Drumul Comunal 75, care duce spre Balomir. Un barbat de 62 de ani, din Cugir, care ar fi incercat sa traverseze neregulamentar, a fost lovit de un autoturism condus de un tanar de…

- Politistii din Cugir, impreuna cu RAR –ul, au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. La 4 autovehicule au fost constatate defectiuni tehnice. La data de 16 ianuarie a.c., politistii rutieri din Cugir, impreuna cu specialisti…

- Duminica, 14 ianuarie 2018, Odovania praznicului Botezului Domnului, Preasfinmtitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, cu incepere de la ora 9,30, Sfanta Liturghie Arhiereasca la Rohia, manastirea de metanie a Preasfinției Sale. Sfanta Liturghie Cu aceasta Sfanta Liturghie…

- A devenit o traditie a ultimilor ani ca in Duminica dupa Botezul Domnului, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei, sa savarseasca Sfanta Liturghie la Paraclisul mitropolitan „Sfanta Treime” din Craiova. Astfel, si in Duminica dupa Botezul Domnului a ...

- Am avut cea mai calda zi de Boboteaza din ultimii 50 de ani. Incurajati de vremea insorita, sute de mii de credinciosi au mers la slujbe in intreaga tara. Au sarit in apa dupa cruce si s-au rugat pentru un an mai bun.

- Cei mai mulți dintre ei (aproximativ 700), s-au adunat, ca de obicei, la Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului”, in dorința de a lua parte la sfanta sarbatoare desfașurata pe 6 ianuarie 2018. Dupa ce au urmarit Sfanta Liturghie oficiata in incinta locașului de cult, de catre preoții parohi Mircea…

- Și in acest an, sute de credincioși au ținut sa ia parte la slujba de Boboteaza oficiata la cele 11 biserici amplasate pe raza orașului Cugir. Cei mai mulți dintre ei (aproximativ 700), s-au adunat, ca de obicei, la Biserica Ortodoxa ,,Adormirea Maicii Domnului”, in dorința de a lua parte la sfanta…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicat i-au indemnat pe cugireni sa participe intr-un numar foarte mare la slujba de Boboteaza, care a avut loc sambata dimineața, la Biserica Ortodoxa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Slujba a fost oficiata de catre preoții parohi Mircea Giurgea și Mihai Galațeanu.…

- Sute de credincioși au fost prezenți sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, pentru a participa la slujba de Boboteaza. sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie a inceput de la ora 10.00, iar in jurul orei 11. 30 a inceput slujba de sfintire a apei care a…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan BotezatorulAstazi este Ajunul Bobotezei iar, de la ora 5.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. De la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat…

- La data de 30 decembrie 2017, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/l alcool…

- Zilele libere in 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) — Pastele 1 mai — Ziua Muncii 27 mai (duminica), 28 mai (luni) — Rusalii 15 august — Adormirea Maicii…

- PASTE 2018. De ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa - echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare - luna plina. Aceasta din urma face ca data Paștelui sa…

- Aproape 600.000 de romani iși sarbatoresc onomastica joi, in prima zi a noului an, cand este celebrat Sfantul Vasile cel Mare. Acesta este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie și pe 30 ianuarie alaturi de Sfinții Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Sfantul Vasile este unul dintre cele mai…