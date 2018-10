Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a trecut printr-o cumpana in viața amoroasa și, dupa bataia incasata de la fostul iubit, acum a revenit la sentimente mai bune. Designerul se concentreaza mai mult pe aspectul fizic și a dat iama in cabinetul medicului estetician.

- In urma cu cateva saptamani, Bianca a fost implicata intr-un scandal monstru in trafic. Incidentul a avut loc chiar in centrul Capitalei. Vedeta ar fi executat o manevra care l-ar fi enervat la culme pe un șofer, care și-a ieșit efectiv din minți. Scenele șocante au avut loc in urma cu cateva saptamani,…

- Andreea Mantea a decis sa ingroape securea razboiului pe care l-a purtat cu tatal copilului ei, luptatorul de MMA, Cristian Mitrea. Vedeta a decis ca este cel mai bine pentru fiul ei sa lase la o parte neintelegerile pe care le are cu cel care i-a fost partener de viata si sa il accepte pe […]

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera naționala, imaginile de infarct cu Bianca Dragușanu in costum de baie. (Super oferte la accesorii gaming) Vedeta a incins atmosfera cu corpul de top pe o plaja renumita din Mamaia. Blondina a avut cea mai fierbinte apariție a sezonului estival(CITEȘTE…

- Bianca Dragușanu și-a bagat fanii in boala dupa ce a publicat o fotografie pe contul sau de socializare. Toata lumea a ramas masca cand a vazut cum s-a descurcat Bianca la… provocarea 69. () Un lucru este cert! Bianca Dragușanu are un corp de invidiat, iar acest lucru nu-l poate contesta nimeni. Vedeta…

- Din momentul in care Cristi Borcea a fost eliberat, Valentina Pelinel este in culmea fericirii! Vedeta nu se mișca de langa fostul șef de la Dinamo și rar iese din casa. (Super oferte la accesorii gaming) De cand a fost eliberat Cristi Borcea, Valentina Pelinel ii dedica tot timpul sau fostului șef…