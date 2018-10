Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Oana Marica și Marius Niculae e una tumultoasa. Chiar daca au avut mai multe conflicte despre care presa de scandal a scris ca ar fi fost violente, cei doi au ramas impreuna și se pregatesc de nunta. Oana, fosta Miss Turism, atrage in continuare toate privirile atunci cand…

- Atacantul din Slovacia, Adam Nemec, și-a gasit echipa. Dorit de FCSB, fostul jucator al lui Dinamo, Nemec va evolua in noul sezon la formația din Cipru, FC Pafos. Clubul din Cipru a anunțat pe rețelele de socializare ca a obținut imprumutul pe un an al lui Nemec (32 de ani), scrie Mediafax.Potrivit…

- Cristian Pulhac este liber de contract, dupa ce a incheiat socotelile cu Academica Clinceni, echipa din Liga 2, așa ca are timp sa petreaca… (Cele mai bune oferte laptopuri) Iar cum meteorologii au anunțat vreme perfecta pe litoral, nici nu i-a fost greu fostului internațional roman sa aleaga. Alaturi…

- Este și cazul stațiunii Costinești, unde mii de turiști se inghesuie pe plaja și in apa. Pentru ei, sa gaseasca un loc unde sa iși puna prosopul este pur și simplu o loterie. Aceștia se plang și ca nu gasesc coșuri de gunoi, iar toalete sunt foarte puține in zona și trebuie sa stea foarte […] The post…

- Sentința a fost dura pentru Nuțu Camataru, pe 11 decembrie, anul trecut: cinci ani și jumatate de inchisoare, pentru mai multe delicte. (Super oferte la accesorii gaming) Soția lui, ”Brazilianca”, este decisa insa sa-l aștepte. Dar nu poate uita ca are și ea o viața, pe care o mai insenineaza, din cand…