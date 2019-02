Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca toata lumea crede ca in viața Andrei totul este doar lapte și miere, lucrile nu stau, insa, așa. Andra trece, ca orice om, și prin momente bune și mai puțin bune, și are puterea sa recunoasca acest lucru.

- ROMANII AU TALENT 15 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. ”Ii place sa cante muzica trance, artistul lui preferat e Armin Van Buuren. Canta, nu mi se pare mie, chiar canta. Nu m-a dezamagit niciodata, pe scena canta foarte bine. Ce face el nu face niciun alt caine din țara.”, spune…

- In curand, cel mai tare show de divertisment din istoria televiziunii, Romanii au talent, le va aduce telespectatorilor spectacolul suprem in sezonul 9! Concurenții vor prezenta momente unice, nemaivazute pe scena talentului. ”Mai e foarte puțin pana vom spune Romanii au talent in sezonul #9suprem!…

- Societatea Romana de Televiziune a trimis o noua notificare, in urma informațiilor aparute in Libertatea privind cheltuielile din institutie. „Va solicitam dezvaluirea surselor in baza carora ați facut publice informații confidențiale referitoare la activitatea in SRTV, deoarece prin continutul articolelor…

- "Vocea Romaniei" și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…

- Ballybrack FC Dublin, un club minuscul din Irlanda, și-a anunțat fanii, pe rețelele de socializare, ca jucatorul Fernando Nuno La Fuente Saiz ar fi murit intr-un accident de circulație petrecut joia trecuta. Cei de la Ballybrack FC au vrut sa amane meciul din week-end cu Arklow Town și au reușit sa…