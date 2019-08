Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a facut recepția lucrarilor la Casa Dosoftei din Iași. Dupa sase luni se va taia panglica asa cum prevede legea. Mobilierul este achiziționat iar exponatele sunt pregatite spune președintele CJ Iași, Maricel Popa. Lucrarile au durat timp de 1 an de zile iar suma alocata a fost de 1,8 milioane…

- Cladirea din str. Blanari nr 10, este primul imobil finalizat in cadrul programului de consolidari inceput in urma cu doi ani de Primaria Capitalei. Pentru lucrarile de consolidare la imobilul de pe strada Blanari nr. 10, (alcatuit din subsol, parter, 2 etaje si pod), s-au folosit peste 40.000 kg de…

- Hotelul, clasificat cu 3 stele, include 76 de camere si este amplasat in centrul orasului, langa complexul comercial Palas. Michael Nseir, cetatean roman de origine siriana, este unul dintre cei mai bogati ieseni. El detine afaceri in domeniul confectiilor (n.r.-este asociat cu Doina Cepalis), turism…

- Hotararea care aproba instrainarea cladirii hotelului, impreuna cu 3 terenuri aferente, a fost deja votata, potrivit profit.ro. Hotelul, clasificat cu 3 stele, include 76 de camere si este amplasat in centrul orasului, langa complexul comercial Palas. Hotel Ramada Iasi (fostul Hotel Orizont Iasi) a…

- Sfanta Liturghie de la ora 17.00, prezidata de PS Petru Gherghel, a fost urmata de o procesiune solemna pe strazile orasului. Organizatorii Festivalului Iei, care se desfasoara pe Pietonal, au intrerupt programul pe timpul manifestarii.

- Potrivit medicilor, incidentul a fost anunțat prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgența 112. „A fost primit un apel prin care am fost anunțați ca, in spatele Halei Centrale, se afla un tanar injunghiat.La fața locului a fost dirijat echipajul de Terapie Intensiva Mobila, care nu a putut…

- In timp ce iesenii din Valea Lupului, Rediu, Holboca, Tutora, Tibanesti, Ciortesti, Tibana, Movileni si multe comune sufocate de noroi, praf si gropi isi striga disperarea si neputinta pe retelele de socializare, fiind condamnati sa circule pe drumuri de pamant sau piatra ca in Evul Mediu, in timp ce…

- Partidul Social Democrat organizeaza joi, în aceeași zi în care Klaus Iohannis discuta cu liderii UE la summitul de la Sibiu, un miting electoral în Piața Unirii din Iași, la care sunt așteptați zeci de mii de oameni. La manifestare va participa Liviu Dragnea, nu și premierul Viorica…