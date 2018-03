Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita la Salonului Internațional de Automonile București (SIAB), gazduit de Romexpo, președintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarant ca „zona automotive este foarte importanta pentru Romania. E vorba de mii și mii de locuri de munca”.

- Andreea Marin este o sustinatoare a naturaletii si de-a lungul timpului a ales sa fie fidela stilului natural. Vedeta ne-a obisnuit cu aceeasi nuanta de par, pe care a decis sa nu si-o schimbe de multa vreme.

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- Interviul cu Sebastian Ghița realizat de Ion Cristoiu pentru Evz a starnit reacții, mai ales dupa ce Ghița a vorbit despre o fotografie- pe care a anunțat ca o va arata- alaturi de șefa DNA. Dan Andronic, cel care a vazut fotografia prezentata de Sebastian Ghița spune ca imaginea ar fi de fapt un stop-cadru…

- Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila (AMB) Brasov, sub patronajul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, organizeaza cea de-a doua editie a Festivalului International „Gloria Domini - Brasovul Pascal”, unicul eveniment de acest gen din Romania si din Regiunea de Sud - Est…

- Dupa zilele frumoase și insorite, un nou fenomen meteorologic se abate asupra Romaniei. Cele mai multe dintre regiunile țarii sunt vizate de ploi, furtuni violente și chiar descarcari electrice.

- Prințesa Lia, cu ciorapii rupți la un eveniment monden, iar prințul Paul, cu pantofii murdari! Așa s-au prezentat cei doi, spre stupoarea celorlalți invitați. Sa fi ajuns la fundul sacului sau sa fie vorba de o intamplare nefericita? Aspectul cuiva spune multe despre persoana respectiva, așa ca indiferent…

- Cantareața Ami vorbește despre copilaria ei, dar și despre debutul sau in muzica. Cunoscuta pentru hituri precum “Te-aștept diseara” sau “Playa en Costa rica”, simpatica vedeta vorbește acum despre cum a ajuns sa fie prezenta in topurile din Romania. Recent, Ami a lansat noi melodii, cu care spera sa…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Laura Codruța Kovesi este vedeta momentului in Romania, insa a devenit la fel de repede și peste Ocean. Jurnaliștii americani de la The Washington Post au facut o scurta descriere a bilanțului DNA, care a avut loc miercuri, bilanț in timpul caruia Laura Codruța Kovesi a prezentat performanțele reușite…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- EXATLON ROMANIA: Luni seara, in urma pierderii luptei pentru casa si imunitate, #Razboinicii au fost nevoiti sa nominalizeze trei dintre ei pentru eliminare Cei trei nominalizati au fost Anca, din partea echipei, Ionut, din partea Alinei si Stefan din partea lui Alex Moraru. Telespectatorii…

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei are loc intre 22 și 25 februarie , in noile pavilionale ale Centrului Expozitional Romexpo, B1 și B2. Destinatii fascinante din Romania si strainatate se dezvaluie calatorilor, prin intermediul ofertelor prezentate in cadrul celei de-a…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni, in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc.

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, s-a intors in Arad, acolo unde a crescut alaturi de mama ei pana in urma cu cateva luni. Decizia a fost luata de comun acord de Liviu Varciu, Ami Teiceanu, dar si de adolescenta. Totul este pntru binele ei.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, un scandal monstru care a izbucnit in clanul Cordunenilor. Surse apropiate temutei familii sustin ca Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian, zis "Beleaua" sau "Power", ar avea un iubit si ca ar fi parasit, temporar, domiciliul conjugal.…

- Considerata una dintre cele mai elegante si rafinate femei din Romania, Andreea Berecleanu este pasionata de tot ceea ce este in voga. Prezentatoarea TV este extrem de atenta la ceea ce se petrece in lumea modei si incearca sa respecte intocmai tendintele.

- Naționala statului Israel și-a desemnat antrenorul interimar pentru confruntarea cu Romania, care va avea loc sambata, 24 martie, la Netanya. Ramasa fara antrenor dupa ce ce contractul lui Elisha Levy a expirat, Federația l-a desemnat in funcția de antrenor interimar pe Alon Hazan, antrenorul naționalei…

- Vestea ca Ionela Prodan nu se simtea bine si a fost internata de urgenta in spital, a socat pe toata lumea. Ingrijorarea a fost si mai mare, odata cu ramanerea pe o perioada mai lunga la clinica si investigatiile pe care artista le-a facut.

- Anastasia Lazariuc a trecut printr-un mariaj dureros. Barbatul cu care a fost casatorita a fost prima ei dragoste, insa lucrurile nu au funcționat deloc in casnicia lor. Anastasia Lazariuc este o cantareața din Republica Moldova care a reușit sa se impuna și pe piața muzicala din Romania. Artista, in…

- Solista de muzica populara Sava Negrean Brudașcu are o poveste de viața cu totul aparte. Artista a dezvaluit, intr-un interviu, ce s-a intamplat la nașterea sa. Sava Negrean Brudașcu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania. Artista s-a nascut pe 2 iunie 1947, intr-un…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Adelina Pestrițu incinge imaginația oricarui barbat. Din pacate pentru aceștia, vedeta este gata sa se așeze la „casa ei”. Adelina Pestrițu a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Virgil, alaturi de care va avea și un copil.

- Dupa Viitorul - Astra, 1-1, Gica Hagi a avut o serie de declarații dure despre situația fotbalului romanesc, spunand ca se gandește sa plece din Romania. "Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau sa plec din Romania,…

- Bautura speciala pe care o consuma Lili Sandu zi de zi. Vedeta arata impecabil și le-a spus tuturor secretul ei, in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”. Lili Sandu are o bautura speciala care o ajuta sa arate si sa se simta bine. Se prepara acasa si este bogat in vitamine. „Bautura contine multe vitamine.…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- Ela Craciun, premiata drept „Liderul anului 2017 in Social Media” Premiul „Liderul anului in Social Media” completeaza seria de trofee pe care Ela Craciun le-a primit in ultimele doua luni. Astfel se face ca, pentru recordul de vizitatori ai blogului sau si pentru impactul seminariilor pe care le-a…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava, motiv pentru care este foarte activa pe retelele…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Difuzarea emisiunii in doua parți permite o pauza de publicitate. Prin lege, TVR 1 nu poate insera reclame decat intre emisiuni, fara a le putea intrerupe. Nu este singura emisiune de la TVR care merge pe aces sistem. La fel se intampla și la Romania 9 sau la emisiuni de divertisment de…

- Andreea Balan și George Burcea s-au intors din vacanța cu vești neașteptate. Cei doi s-au relaxat departe de Romania și de fiica lor. Artista a masrturisit ca de cateva luni iși dorește sa ramana din nou insarcinata. „Ne bucuram ca am ajuns. Trebuia sa ajungem mai devreme. Am venit cu trei avioane.…

- Exces de zel din partea unui politist de la Politia Transporturi Feroviare din Arges. In data de 5 decembrie 2017, in toate pietele din Pitesti s-a organizat o razie a politiei, actiune la care au participat si politisti de la Transporturi Feroviare. A fost nesansa unei batrane din comuna Babana care…

- Cum arata rochia de mireasa a anului 2018. Costa 4.000 euro și a fost expusa la Cluj O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, a fost expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind…

- Romania TV a inceput bine 2018. Este lider la audiente in randul televiziunilor de stiri, dar si-a mai pierdut inca o vedeta. Daca anul trecut, mai multi oameni importanti au plecat de la RTV, la inceput de an a venit randul unei alte vedete sa spuna adio televiziunii de stiri. Desi despartirea s-a…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava asa ca a revenit la obiceiurile pe care le avea…