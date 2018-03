Stiri pe aceeasi tema

- Delia, celebra pentru melodiile pe care le scoate pe banda rulanta și care reușesc, imediat, sa ajunga pe primele poziții ale clasamentelor muzicale de la noi, este una dintre cele mai ocupate artiste de la noi din țara. Cu toate acestea, ea nu iși refuza, din cand in cand, momentele romantice de care…

- Fotbalistul Adrian Cristea vine joi, 15 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, ca sa le susțina din public pe fiica sa, Rania (9 ani), și pe mama copilului sau, Denisa Nechifor. Cele doua, mama și fiica, vor participa la cel mai simpatic și sincer show al momentului, “Aici eu sunt vedeta”,…

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- Mihaela Radulescu a optat pentru mai multe interventii la fata de-a lungul timpului. Insa se pare ca rezultatul nu este unul tocmai wow. Vedeta a fost surprinsa de camere in timpul pregatirilor pentru show-ul pe care l-a prezentat, inainte de a fi machiata. Chiar daca a incercat sa isi tina privirea…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Diana Constantin, fosta concurenta a emisiunii “Insula Iubirii”, a lamurit situatia. Aceasta sustine faptul ca nu mai doreste sa-si faca relatia publica si ca absolut tot ce este intre ea si Aurel va ramane asa. De asemenea, aceasta isi cauta si colega de apartament. "Imi caut colega de apartament…

- O vedeta ce s-a lansat la Pro Tv traiește cea mai mare bucurie a vieții. Este gata sa devina mamica și face tot ce poate pentru a-și intampina bebelușul cum se cuvine. Deși insarcinata in ultimul trimestru, nu se rușineaza sa pozeze cu haine mai puține.

- Oana Lis pare sa se bucure din plin de viața de diva a Bucureștiului, scrie spynews.ro. Și, zilele trecute, pe un frig de crapau pietrele, Oana Lis și o prietena de-ale sale a mers la braserie. Imbracata lejer, semn ca nu era prea deranjata de gradele multe cu minus de afara, a intrat intr-un local…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Actrita Claire Foy, protagonista serialului "The Crown", o productie Netflix ce prezinta viata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a anuntat vineri ca s-a despartit de sotul ei, actorul Stephen Campbell Moore, punand astfel capat unei casnicii care a durat patru ani, informeaza Press Association.…

- Madonna a provocat din nou controverse dupa publicarea pe Instagram a unui video temporar (story) care o surprinde in ipostaze intime, informeaza Daily Mail. De data aceasta, artista poate fi vazuta stand pe toaleta si privind plictisita spre camera, cu barbia sprijinita in palma. Artista in varsta…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Laura Cosoi trece, in aceasta perioada, prin cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Cu toate acestea, uneori, frumoasa graviduța reușește sa aiba... suparari cat se poate de serioase, motiv pentru a face gesturi care sunt jenante pentru statutul ei de vedeta.

- Iggy Azalea reuseste, de fiecare data, sa socheze. Nu doar ca se imbraca in asa fel incat sa i se vada tot, dar se pare ca de data aceasta si-a pus in valoare un element, atuu considerat de ea, care este, de fapt, inestetic.

- Raluca este o femeie implinita. Vedeta are un sot grijuliu, doua fiice minunate si are grija sa se dezvolte si pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultatii. A

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Invitata la o petrecere de Valentine's Day, tinuta la London's Libertine nightclub, cunoscuta bruneta a demonstrat ca problemele cu alcoolul sunt departe de a fi istorie, asa cum anunta la finalul lui 2017. Charlotte a trebuit insotita de prieteni in drumul spre casa, abia tinandu-se pe picioare. Paparazzii…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Polițiștii locali sunt revoltați dupa ce, printr-un ordin intern, sunt obligați sa anunțe prin stație mai multe amanunte intime, așa incat acestea sa poata fi auzite de toți colegii, in același timp.

- La finalul anului trecut, Rocsana Marcu a anuntat ca nu mai are o relatie cu Bogdan Diaconu. Prezentatoarea TV a dezvaluit si motivele care au dus la despartirea de cunoscutul politician. Vedeta a mai precizat ca a suferit dupa ce povestea de dragoste a luat sfarsit, mai ales ca isi facusera planuri…

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intalnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez.

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intilnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez. Rory a intrat in atentia presei inca din luna noiebrie a anului trecut, cind a fost fotografiat…

- Raluca este o femeie implinita. Vedeta are un sot grijuliu, doua fiice minunate si are grija sa se dezvolte si pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultatii. Si, desi are o viata agitata, ea isi face timp si pentru momente de rasfat. Asa s-a intamplat recent cand a iesit…

- Anda Adam face fata cu brio probelor de la Exatlon, chiar daca chiar daca la un moment dat a clacat si a inceput sa planga, Andrei Stoica a fost cel care a consolat-o. Imaginile cu ei in ipostaze tandre au starnit controverse in randul telespectatorilor care cred ca intre cei doi ar fi mai mult decat…

- Paula Chirila a divortat! Acestea au fost cele mai titrate cuvinte de presa mondena, de la sfarsitul anului 2017. Ei bine, acum pare sa fi revenit soarele pe strada prezentatoarei TV! Aceasta este cu gandul la un nou iubit! La o luna de cand si-a anuntat divortul, viata Paulei Chirila a intrat pe un…

- Iulia Vantur a postat pe Facebook cateva fotografii cu ea si Maniesh Paul din timpul filmarilor pentru a-i pregati pe fani pentru videoclipul care urmeaza sa fie lansata in urmatoarele zile. Iulia Vantur, clipe de COSMAR. Amenintare cu MOARTEA in INDIA! "Multumesc pentru viziunea si…

- Mihaela Borcea s-a afișat in public alaturi de Sorin Rap, cel care ii este angajat ca om de incredere și șofer. Totuși, in week-end-ul trecut, prima fosta soție a lui Cristi Borcea a renunțat sa mai ascunda idila sa cu tanarul sau colaborator. La o petrecere, cei doi aproape ca au fost decretați…

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Vesti bune despre starea de sanatate a Alinei Puscas. Vedeta a fost accidentata grav, in urma cu o saptamana, pe partia de schi de catre o domnisoara care a intrat in ea cu snowboard-ul.

- Se știe ca ianuarie este luna in care cele mai multe vedete se afla in vacanța. De cateva zile libere are parte și Diana Ross, in varsta de 73 de ani. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi, intr-o vacanța exotica.

- Cum a fost surprinsa Laura Cosoi dupa ce s-a aflat ca este insarcinata. Vedeta se afla impreuna cu soțul ei, in vacanța, in Dubai, unde viitoarea mamica și-a aniversat și cei 35 de ani. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata.…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Veste soc din partea lui Catrinel Sandu. Vedeta a anuntat public ca s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Catrinel Sandu a facut anuntul public, printr-o postare pe o retea de socializare in care a spus ca ea si sotul sau Gabriel, vor continua pe drumuri separate, departe…

- Oana Zavoranu le declara femeilor care alapteaza in public un adevarat razboi. Vedeta susține ca un asemenea gest este unul grotesc și ingrozitor și trebuie facut doar in intimitate și condiții de igiena.