Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca este un celebru actor și poate avea orice iși dorește, Hugh Jackman se consulta mai intai cu soția sa, Deborra-Lee Furness, mai ales in ceea ce privește actrițele alaturi de care joaca in filme. In urma cu aproximativ trei ani, Deborra facea o declarație care a fost ințeleasa dupa cum a vrut…

- "Oamenii nu au considerat ca este o problema care trebuie rezolvata in acest moment si in acest fel si nu trebuie sa dramatizam prea mult ceea ce s-a intamplat, fiindca altfel iarasi vom ajunge sa discutam despre un subiect care pe oameni nu i-a interesat (...). Plus ca a fost super-hiperpolitizata…

- Andi și Hannelore au parte de o intalnire privata. Cei doi invața un dans thailandez, iar privirile dintre ei seamana cu cele ale adolescenților indragostiți. Bogdan, iubitul concurentei, iși plange amarul pe insula baieților.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate de Interpol, in urma cu mai puțin de 24 de ore pe strazile din Costa Rica. Elena Udrea și Alina Bica sunt cautate pentru a ispași pedepse cu inchisoarea in Romania și au fost arestate de Interpol pe strazile din zona Sabana Oeste din Costa Rica. La […] The…

- O autoritate de reglementare din Uniunea Europeana ar putea amenda Facebook cu pana la 1,63 de miliarde de dolari pentru bresa de securitate a conturilor utilizatorilor anuntata vineri, transmite...

- O nunta desfașurata in județul Timiș ar putea intra intr-un top al celor mai bizare petreceri de acest fel pentru ca de la marele eveniment a lipsit tocmai mireasa. Tanara a aflat abia a doua zi cum s-a distrat mirele alaturi de invitați, intr-un restaurant din Lugoj. Copleșita de emoții, mireasa a…